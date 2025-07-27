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В Австрии допустили членство страны в НАТО

27 июля 2025 16:59
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В Австрии допустили членство страны в НАТО-0

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о своей готовности к открытой дискуссии о будущей политики безопасности страны, включая возможное членство в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что нейтралитет не гарантирует защиты, и выразила обеспокоенность в связи с ростом внешних угроз. В то же время Майнль-Райзингер заметила, что ЕС уже играет защитную роль и что Австрия принимает активное участие в работе европейских миссий, что меняет представление о нейтралитете.

Статус нейтралитета Австрии закреплен в ее уставе с 1955 года, после Второй мировой войны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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