Что было: Президент против лишних трат/ Побежим?

Премьер доложил Президенту

Прошло только три недели, как Сергей Румас возглавил правительство. Понятно, что это не срок для каких-то отчетов. Поэтому сегодня Александр Лукашенко на встрече с премьером больше интересовался тем, что правительство собирается делать в следующем году. Экономика сегодня - главное. Тему экспорта и его роли в экономике страны глава государства обсуждал на днях и с Министром иностранных дел Владимиром Макеем. В этой сфере есть немало проблем, хватает внешних и внутренних вызовов. Поэтому очень важно грамотно спланировать развитие экономики на перспективу и, в первую очередь, на 2019 год. Ради того, чтобы правительство успешно решало поставленные задачи, Президент выразил готовность изучить предложения по перестройке его структуры. Румас доложил, что Совмин уже рассмотрел проекты прогноза и бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс. Позже премьер рассказал журналистам о том, какие вопросы планируется обсудить 21 сентября в ходе встречи на высшем уровне с участием правительств Беларуси и России.

На встрече обсуждался также ход подготовки к Европейским играм 2019 года. Президент заметил, что больших трат быть не должно, нет на это лишних денег. А создавать комфорт участникам белорусы должны своим гостеприимством, открытостью, добротой.

Поговорили и о футболе. Ведь Сергей Румас до сих пор возглавляет федерацию. Здесь, как выразился Александр Лукашенко, радоваться особо нечему. Конечно, он прав. На европейских полях из наших клубов играет только БАТЭ. В этом сезоне команда участвует в Лиге Европы. Брестские и столичные динамовцы пытались туда пробиться, да силенок не хватило. Домашние чемпионаты, как правило, проходят скучно, почти при полупустых трибунах. В марте-апреле следующего года состоятся выборы руководства Белорусской федерации футбола. Президент попросил Румаса доработать до весны в должности ее председателя. Уход будет логичным, потому что нагрузка премьера не позволит совмещать одно с другим.

Минск выходит на старт

В ближайшее воскресенье в столице – очередной спортивный переполох. 35 тысяч человек соберутся в одном месте и побегут что есть мочи к заветной цели – призу в 100 тысяч рублей. Будем надеяться, что погода не помешает спортивному азарту участников. Минский полумарафон уже стал традицией. И в мероприятии участвуют не только белорусы. О нем знают и бегуны из близкого и далекого зарубежья. В этом году, к слову, обуют кроссовки гости из 40 стран. Если кто-то не зарегистрировался, но хочет попробовать свои силы, до 7 сентября еще можно подать заявку. Что касается сил, то профессионалы советуют новичкам хорошенько подумать, прежде чем выходить на старт. Уж лучше, чем Ольга Мазуренок, вряд ли кто знает сложности, которые могут подстерегать человека во время многокилометровой дистанции. Недавно чемпионка Европы дала мастер-класс участникам забега. Ольга считает: «Чтобы преодолеть полумарафон, нужно тренироваться не один и не два раза в неделю.Нужно набрать определенный беговой объем». Помогает своим землякам и четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. Она тоже провела тренировку для белорусской команды. Кстати, не только бегуны смогут рассчитывать на награды. Призы получат и болельщики за оригинальный костюм или плакат. Организаторы выберут яркую команду, самую спортивную семью и также наградят. Надо бежать!

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В.Д.