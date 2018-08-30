«Организм дышит, голова освежается»: Домрачева провела мастер-класс перед стартом Минского полумарафона
Новости Беларуси. До старта одного из самых масштабных спортивных событий Минска остается полторы недели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участники столичного полумарафона делают все, чтобы подойти к забегу в оптимальной форме. А помогают бегунам настоящие мастера своего дела – именитые белорусские спортсмены. 29 августа своим бесценным опытом поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Очень-очень здорово, очень приятно, что все большее и большее количество людей вливается в это движение здорового образа жизни. Это совсем не странно, потому что люди, попробовав себя раз на спортивной тренировке, понимают, что это действительно здорово – организм дышит, голова освежается. То есть и легче работать, и приятнее видеть мир вокруг.
Принять участие в забеге может каждый желающий. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте Минского полумарафона, а в день соревнований выйти на старт с хорошим настроением.