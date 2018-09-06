«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу

На первый взгляд для уличной гимнастики достаточно лишь шведской стенки и пары турников, но Минск предлагает гораздо больше – воркаут-площадки!

Частый гость таких парков, Алексей Пономарев, уверяет: они лучше любого тренажёрного зала. Тут вам и брусья, и рукоходы, и даже наклонная скамья. Да ещё и под открытым небом! Алексей Пономарев:

Здесь и координация, развитие всех мышц, которые с большего мне необходимы. Именно здесь момент занятий с собственным весом без утяжелений нужен мне из-за моих занятий бальными танцами.

Мечтаете разнообразить уличные тренировки? В парке экстремальных видов спорта каждый может стать зрителем настоящего шоу трюков. Прыжки на скейтборде, вращения и повороты на роликах с азартом выполняют как парни, так и девушки. Особенно удивляет BMX-фристайл – экстремальное катание на миниатюрном велосипеде.

Андрей Кутасевич, BMX-райдер:

Все углы, все запчасти максимально прочные, направленные именно на то, чтобы выдержать максимальные нагрузки. Он манёвренный, маленький, то есть, в воздухе чувствуешь себя очень комфортно.

Сейчас велофристайл покоряет мир. Такой спорт дает шанс совершенствовать свои навыки всю жизнь, полная свобода для творчества. А в 2017 году его включили в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Научиться виртуозному катанию на BMX-байке можно, но предварительно нужно освоить базу. Например, как поднять переднее колесо?

Андрей Кутасевич:

Необходимо отрывать переднее колесо усилием спины, то есть, с переносом центра тяжести назад. Главное держать уверенно руки, потому что, если руки расслабить, то можно упасть об землю.

А чтобы совершить вращение велосипеда и вовсе понадобятся годы тренировок. Андрей Кутасевич уже 8 лет предан любимому хобби и может мастерски импровизировать на площадке.

Заниматься BMX-фристайлом крайне увлекательно, но не стоит забывать, что это – экстремальный вид спорта. Поэтому в вашем арсенале должны быть шлем и перчатки. Андрей Кутасевич:

Есть несколько дисциплин: стрит, где катаются на улицах, парк, где катаются в парке, дерт – это где земляные трамплины. Большие высоты, большие скорости – каждое падение может быть критичным.

Несмотря на все трудности, успешно выполненные трюки доставляют спортсменам огромное удовольствие.

Роман Койро, BMX-райдер:

Я катаю с 2012 года, то есть, уже где-то 6,5 лет. Прежде всего, адреналин, который ты от этого получаешь и, вообще, это как-никак спорт. Соревнования, поездки, участия, состязания – это меня и держит.