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«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу

06 сентября 2018 07:40
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На первый взгляд для уличной гимнастики достаточно лишь шведской стенки и пары турников, но Минск предлагает гораздо больше – воркаут-площадки!

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-1

Частый гость таких парков, Алексей Пономарев, уверяет: они лучше любого тренажёрного зала. Тут вам и брусья, и рукоходы, и даже наклонная скамья. Да ещё и под открытым небом!

Алексей Пономарев:
Здесь и координация, развитие всех мышц, которые с большего мне необходимы. Именно здесь момент занятий с собственным весом без утяжелений нужен мне из-за моих занятий бальными танцами.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-4

Мечтаете разнообразить уличные тренировки? В парке экстремальных видов спорта каждый может стать зрителем настоящего шоу трюков. Прыжки на скейтборде, вращения и повороты на роликах с азартом выполняют как парни, так и девушки. Особенно удивляет BMX-фристайл – экстремальное катание на миниатюрном велосипеде.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-7

Андрей Кутасевич, BMX-райдер:
Все углы, все запчасти максимально прочные, направленные именно на то, чтобы выдержать максимальные нагрузки. Он манёвренный, маленький, то есть, в воздухе чувствуешь себя очень комфортно.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-10

Сейчас велофристайл покоряет мир. Такой спорт дает шанс совершенствовать свои навыки всю жизнь, полная свобода для творчества. А в 2017 году его включили в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Научиться виртуозному катанию на BMX-байке можно, но предварительно нужно освоить базу. Например, как поднять переднее колесо?

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-13

Андрей Кутасевич:
Необходимо отрывать переднее колесо усилием спины, то есть, с переносом центра тяжести назад. Главное держать уверенно руки, потому что, если руки расслабить, то можно упасть об землю.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-16

А чтобы совершить вращение велосипеда и вовсе понадобятся годы тренировок. Андрей Кутасевич уже 8 лет предан любимому хобби и может мастерски импровизировать на площадке.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-19

Заниматься BMX-фристайлом крайне увлекательно, но не стоит забывать, что это – экстремальный вид спорта. Поэтому в вашем арсенале должны быть шлем и перчатки.

Андрей Кутасевич:
Есть несколько дисциплин: стрит, где катаются на улицах, парк, где катаются в парке, дерт – это где земляные трамплины. Большие высоты, большие скорости – каждое падение может быть критичным.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-22

Несмотря на все трудности, успешно выполненные трюки доставляют спортсменам огромное удовольствие.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-25

Роман Койро, BMX-райдер:
Я катаю с 2012 года, то есть, уже где-то 6,5 лет. Прежде всего, адреналин, который ты от этого получаешь и, вообще, это как-никак спорт. Соревнования, поездки, участия, состязания – это меня и держит.

«Отрывать переднее колесо усилием спины». Учимся велофристайлу-28

Любите кататься на велосипеде? Тогда почему бы вам не освоить парочку новых трюков? BMX-фристайл призван не только удивлять, он учит человека преодолевать любые препятствия!

# Велосипед # Алексей Пономарев # Андрей Кутасевич # Роман Койро # Фотофакт

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