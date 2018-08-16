Ольга Мазурёнок провела мастер-класс для участников Минского полумарафона

Новости Беларуси. До Минского полумарафона меньше месяца, а значит, готовиться к нему надо еще усерднее. 16 августа очередную тренировку провела минская команда DreamTeam, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Занятие это стало не совсем обычным: советы любителям бега дала сама Ольга Мазуренок! Еще в воскресенье белорусская легкоатлетка взяла золото в марафоне на чемпионате Европы по летним видам спорта. Сегодня она дает советы спортсменам-любителям. Участникам минского забега она рекомендует объективно оценивать собственную подготовку и получать от бега только удовольствие. Хотя и лишний раз напоминает, что полумарафонская дистанция – вызов для любого человека.