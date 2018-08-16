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Ольга Мазурёнок провела мастер-класс для участников Минского полумарафона

16 августа 2018 11:20
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Новости Беларуси. До Минского полумарафона меньше месяца, а значит, готовиться к нему надо еще усерднее. 16 августа очередную тренировку провела минская команда DreamTeam, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Занятие это стало не совсем обычным: советы любителям бега дала сама Ольга Мазуренок! Еще в воскресенье белорусская легкоатлетка взяла золото в марафоне на чемпионате Европы по летним видам спорта. Сегодня она дает советы спортсменам-любителям. Участникам минского забега она рекомендует объективно оценивать собственную подготовку и получать от бега только удовольствие. Хотя и лишний раз напоминает, что полумарафонская дистанция – вызов для любого человека.

Ольга Мазурёнок провела мастер-класс для участников Минского полумарафона-1

Ольга Мазуренок, чемпионка Европы по летним видам спорта:
Конечно, чтобы преодолеть полумарафон, нужно тренироваться не один и не два раза в неделю. Нужно пройти и набрать определенный беговой объем.

Минский полумарафон состоится 9 сентября. На дистанцию могут выйти все зарегистрированные участники.

# Минский полумарафон # Ольга Мазурёнок # Фотофакт

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