На белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего» будет представлено около 30 стран

Новости Беларуси. Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего» будет практикоориентированным. Об этом журналистам 6 сентября рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные вопросы, которые планируется обсудить в Минске, сводятся к теме цифрового медиапространства. Впрочем, речь пойдет не просто о внедрении новых технологий. В центре внимания будут новые форматы в журналистике, новые методики и подходы. Работа будет построена по четырем тематическим секциям. Профессиональные вопросы смогут обсудить как журналисты печатных СМИ, так и представители интернет-изданий и телевидения.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Самое главное – форум должен нести практическую пользу и практическую значимость, особенно для белорусской журналистики. Мы надеемся, что в этом плане мы сумеем форум, начиная с этого года, потихоньку сориентировать как раз на эту задачу: привнесение в Беларусь новых знаний, компетенций, навыков и опыта. Чтобы наша белорусская журналистика развивалась в ногу с самыми современными мировыми трендами.