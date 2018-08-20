«Дисциплина, порядочность и сплоченность»: обновлённый состав правительства приступил к работе

Новости Беларуси. Обновленный состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Румасом приступил к работе. Назначенных на должности в руководстве Совмина 20 августа представила глава администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Качанова еще раз очертила основные задачи, которые стоят перед новым правительство. Прежде всего, это выполнение поручений главы государства, обозначенных в Послании белорусскому народу и парламенту, а также решений, принятых на пятом Всебелорусском собрании. И мелочей в работе правительства быть не может, подчеркнула Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Самое главное для нас – это народ, люди. Это главная идеология, это главная политика. Поэтому конечно, нужно делать все, чтобы те задачи, которые были поставлены по повышению благосостояния нашего народа, по решению вопросов социального обеспечения (прежде всего это пенсии, заработная плата работников бюджетной сферы, причем самым низкооплачиваемым слоям). Эти задачи должны выполняться беспрекословно. Сейчас поставлена задача, и время пришло внимательно посмотреть на средние города. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе, в каждом районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа.

Премьер-министр Сергей Румас в свою очередь отметил, что задачи, поставленные перед правительством, известны и определены основными программными документами. Ждать пересмотра этих решений в ближайшее время не стоит. Работа будет сконцентрирована на росте благосостояния белорусов – это будет главным критерием оценки деятельности правительства.