Минский полумарафон принимает заявки от участников до 7 сентября

Заявки на участие в Минском полумарафоне, который стартует в воскресенье, принимаются до 7 сентября. Всего ожидается около 35 тысяч участников, в том числе, из-за рубежа. Кстати, в 2018 году изменится трасса забега, увеличится и количество зон активности вдоль дистанции. Призы смогут получить и болельщики, если проявят креатив в своих костюмах и плакатах. Организаторы также выберут самую яркую команду, сплоченную семью и спортивную пару.