Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь

Оно станет своеобразным итогом учебного года в белорусской армии. Это заключительный этап в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск. Всего будет задействовано семь с половиной тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолётов. Манёвры пройдут в два этапа, которые завершатся 12 сентября.

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: В Вооруженных Силах нашего государства создана стройная система оперативной боевой подготовки, которая позволяет качественно готовить органы военного управления всех уровней, соединений воинской части для выполнения задач по предназначению.

Мы перешли на 5-летний цикл. Эти мероприятия могут отрабатываться как последовательно, так и одновременно. К примеру, на Западе-2017 мы отработали полный комплекс мероприятий - применение региональной группировки войск в интересах защиты Союзного государства.

В 2018 году мы отрабатываем вопросы применения собственных Вооруженных Сил, структурных элементов военной организации в интересах защиты суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Проверим способность и подготовленность их с учетом тех задач, которые поставил глава государства.

Для выполнения всех задач, которые ставятся перед военными, будут задействованы шесть полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.