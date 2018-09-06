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Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь

06 сентября 2018 17:11
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Новости Беларуси. В Беларуси началось масштабное командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь-1

Оно станет своеобразным итогом учебного года в белорусской армии. Это заключительный этап в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск. Всего будет задействовано семь с половиной тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолётов. Манёвры пройдут в два этапа, которые завершатся 12 сентября.

Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь-4

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
В Вооруженных Силах нашего государства создана стройная система оперативной боевой подготовки, которая позволяет качественно готовить органы военного управления всех уровней, соединений воинской части для выполнения задач по предназначению.

Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь-7

Мы перешли на 5-летний цикл. Эти мероприятия могут отрабатываться как последовательно, так и одновременно. К примеру, на Западе-2017 мы отработали полный комплекс мероприятий - применение региональной группировки войск в интересах защиты Союзного государства.

Олег Белоконев: Мы отрабатываем применение собственных ВС в интересах защиты Республики Беларусь-10

В 2018 году мы отрабатываем вопросы применения собственных Вооруженных Сил, структурных элементов военной организации в интересах защиты суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Проверим способность и подготовленность их с учетом тех задач, которые поставил глава государства.

Для выполнения всех задач, которые ставятся перед военными, будут задействованы шесть полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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