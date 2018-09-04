«Экспорт – основа нашей экономики». Александр Лукашенко и Владимир Макей обсудили внешнеэкономическую деятельность Беларуси

Новости Беларуси. Рост экспорта по итогам года должен быть по всем странам, с которыми сотрудничает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу 4 сентября поставил Президент Александр Лукашенко в ходе доклада министра иностранных дел Владимира Макея. Было рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится они кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься. Я уже говорил о том, что экономика – это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует. Экспорт – основа нашей экономики. У нас экспортоориентированное государство. Поэтому внешнеэкономическая деятельность наша с акцентом на экспорт. Как здесь у нас ситуация?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

По внешнеэкономической деятельности есть определенные позитивные нюансы. За первое полугодие этого года экспорт вырос на 19,4 %. Наблюдается рост высокотехнологичных товаров. Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка – от 4 % до почти 30 %. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37 %. Пошла сельскохозяйственная продукция.

Подавляющее большинство посольств Беларуси выполняют доведенные задания по экспорту. Напомним, что на сегодняшний день отечественные товары продаются в 171 государстве мира. Отставание есть только по 12 странам. Поэтому доложено о мерах, которые планируется принять именно в этих немногочисленных случаях. Александр Лукашенко поставил четкие задачи по каждому региону, с которым Беларусь выстраивает экономические связи.