Уже более 15 тысяч человек (представители 40 стран) зарегистрировались для участия в Минском полумарафоне-2018

Новости Беларуси. Более 15 тысяч любителей здорового образа жизни зарегистрировались для участия в Минском полумарафоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 15 тысяч любителей здорового образа жизни зарегистрировались для участия в Минском полумарафоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабное спортивное событие пройдет 9 сентября. Традиционно участники покорят три дистанции. Основная составит 21 километр и 100 метров. Кстати, в 2018 году ожидается рекордное количество иностранных бегунов: в списке зарегистрированных уже больше 1000 человек. Это представители 40 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Нововведения, о которых мы говорили – что это будет трасса одним кругом, а не два круга, что это будут раздельные старты – нашли, скажем, очень положительный отзыв среди любителей бега. Мы не сомневаемся в аншлаге. Мы анонсировали в прошлом году 35 тысяч участников, потому что было ощущение, так как в прошлом году бежало 30 тысяч, что будет больше. Как сегодня идет динамика на 21 километр и на 10 километров – поверьте, это может быть в два-три раза быстрее, чем шла она в прошлые годы. Тяжело предугадать, но как сегодня – мы даже опасаемся, что мы можем за неделю закрыть некоторые дистанции.
Минский полумарафон еще и благотворительный. Команда легкоатлетов выйдет на старт, чтобы собрать средства для нуждающихся детей. Забег уже поддержали известные белорусские спортсмены, политики и телеведущие. Присоединиться может каждый желающий.