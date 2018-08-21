Уже более 15 тысяч человек (представители 40 стран) зарегистрировались для участия в Минском полумарафоне-2018

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Нововведения, о которых мы говорили – что это будет трасса одним кругом, а не два круга, что это будут раздельные старты – нашли, скажем, очень положительный отзыв среди любителей бега. Мы не сомневаемся в аншлаге. Мы анонсировали в прошлом году 35 тысяч участников, потому что было ощущение, так как в прошлом году бежало 30 тысяч, что будет больше. Как сегодня идет динамика на 21 километр и на 10 километров – поверьте, это может быть в два-три раза быстрее, чем шла она в прошлые годы. Тяжело предугадать, но как сегодня – мы даже опасаемся, что мы можем за неделю закрыть некоторые дистанции.