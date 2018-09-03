«С коляской в 25-тысячной толпе – это своеобразный риск». Кто может бежать в Минском полумарафоне?

Минский полумарафон-2018 пройдёт уже в это воскресенье, 9 сентября.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – мастер спорта международного класса по марафону – Анастасия Иванова и генеральный секретарь Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» – Александр Бут-Гусаим.

Кто может бежать?

Александр Бут-Гусаим, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:

Бежать может каждый желающий. Но, конечно, у нас есть определенные ограничения. На дистанцию 21 км, к примеру, могут выходить люди 18 лет и старше, потому что большая дистанция и мы переживаем за здоровье участников. Если мы говорим про 5,5 км, там могут участвовать и школьники, и родители могут прийти с детьми. К примеру, родители звонят: «Я вот побегу, а ребёнок у меня в коляске, и я буду с ним бежать». В принципе, мы не запрещаем, единственное, что этот родитель будет на себе нести ответственность, потому что, сами понимаете, с коляской в 25-тысячной толпе — это своеобразный риск. Что касается тех, кто, всё-таки, в день старта хочет присоединиться, мы будем смотреть по регистрации, даже несмотря на то, что мы закрываем, возможно, кто-то не дойдёт. Если мы будем видеть свободные номера, на месте будем предоставлять людям возможность бежать.

Спортсмены из Эфиопии, Марокко и Кении побегут в Минском полумарафоне-2018

Что такое Минский полумарафон? Как подготовиться к забегу? Кто будет участвовать? Какие дистанции? Узнаете, посмотрев видеоматериал.