Спортсмены из Эфиопии, Марокко и Кении побегут в Минском полумарафоне-2018

Минский полумарафон-2018 пройдёт уже в это воскресенье, 9 сентября.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – мастер спорта международного класса по марафону – Анастасия Иванова и генеральный секретарь Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» – Александр Бут-Гусаим.

Кто будет принимать участие в этом году?

Александр Бут-Гусаим, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:

В этом году уже подтвердили своё участие очень многие сильные бегуны, представляющие как и нашу страну, так и спортсмены категории элитных в группе – из Эфиопии, Марокко, Кении, также будут представители из Российской Федерации. В этом году конкуренция будет, как никогда, высокая.

«С коляской в 25-тысячной толпе – это своеобразный риск». Кто может бежать в Минском полумарафоне?