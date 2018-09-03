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Спортсмены из Эфиопии, Марокко и Кении побегут в Минском полумарафоне-2018

03 сентября 2018 10:06
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Минский полумарафон-2018 пройдёт уже в это воскресенье, 9 сентября.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – мастер спорта международного класса по марафону – Анастасия Иванова и генеральный секретарь Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» – Александр Бут-Гусаим.

Кто будет принимать участие в этом году?

Александр Бут-Гусаим, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:
В этом году уже подтвердили своё участие очень многие сильные бегуны, представляющие как и нашу страну, так и спортсмены категории элитных в группе из Эфиопии, Марокко, Кении, также будут представители из Российской Федерации. В этом году конкуренция будет, как никогда, высокая.

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# Минский полумарафон # Анастасия Иванова # Александр Бут-Гусаим # Фотофакт

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