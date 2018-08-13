Драматичная победа Ольги Мазурёнок в марафоне на чемпионате Европы по лёгкой атлетике. Как это было

Новости Беларуси. 12 августа выдалось необычайно насыщенным днем для белорусских спортсменов. Безусловно, главное событие – это яркая победа белоруски Ольги Мазурёнок в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Мазурёнок стала лучшей на марафонской дистанции чемпионата Европы по летним видам спорта. 42 километра и 100 метров она преодолела за 2 часа 26 минут и 22 секунды.

Шесть секунд уступила Ольге серебряная медалистка, француженка Клеменс Калвин.

Победа Мазурёнок была драматичной оттого, что по ходу дистанции белоруска боролась с сильным кровотечением из носа. Но в итоге всё закончилось для Ольги хорошо – у нее золото.