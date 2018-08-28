Дмитрий Крутой о бюджете Беларуси на 2019 год: Основными драйверами роста станут инвестиции и экспорт

Новости Беларуси. Национальный бюджет Беларуси на 2019 год обсудили 28 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный бюджет Беларуси на 2019 год обсудили 28 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект главного финансового документа страны рассматривался на заседании Совета Министров. Весь пакет прогнозных документов чуть больше месяца назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совмина.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Основными драйверами нашими роста станут в следующем году инвестиции и экспорт. Мы сознательно увеличили темпы по инвестициям примерно в два раза по сравнению с темпами ВВП – на уровне 109,5 %. Это сложное задание для наших субъектов хозяйствования.
Ту работу по согласованию, которую мы уже провели – видно, что те 28 миллиардов рублей, которые мы запланировали привлечь в качестве инвестиций в следующем году, вполне реальны.
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Нынешнее заседание правительства – это заключительный пункт первого этапа формирования пакета прогнозных документов. Затем они будут направлены на рассмотрение главе государства. В соответствии с законом, это нужно сделать до 1 сентября.
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