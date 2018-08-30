БАТЭ проиграл ПСВ и покинул Лигу чемпионов

Новости Беларуси. БАТЭ не сыграет на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. 29 августа борисовский клуб проводил ответный матч плей-офф квалификации главного европейского клубного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Эйндховене парни Алексея Баги встречались с игроками местного ПСВ. После домашней неудачи 2:3 белорусам в игре с голландцами нужна была победа с разницей в два мяча или просто результативный успех с количеством забитых голов больше трех. В итоге борисовчане потерпели поражение 0:3 в ответном поединке. Теперь БАТЭ продолжит выступление в Лиге Европы.