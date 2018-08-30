Что было: Кобзон ушел/ Кого привезет БАТЭ/ Сан Саныч уезжает

Он больше не споет

Не всегда попадешь на концерт самой яркой звезды эстрады. Тем более такой, как Кобзон. А минчане, которые в ясный солнечный день 7 мая 2016 года оказались на площадке у Дворца спорта, вдруг увидели его – настоящего – и услышали его мягкий голос: «Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня…» Это был концерт под открытым небом в честь Дня Победы. Приходи и слушай! Он пел, надрываясь, но так искренне, так бесконечно трогательно, что люди утирали слезы. «Боль моя, ты покинь меня…» Как будто о себе пел. Ведь весь Советский Союз уже тогда знал о тяжелой болезни кумира миллионов, с которой он борется почти двадцать лет. И в 2009 году на закрытии «Славянского базара в Витебске», и спустя три года в концертном зале «Минск», где Кобзон сольным концертом отмечал свое 75-летие, белорусы знали. И вот ушел великий артист. Он больше не выйдет на сцену, оставив миллионам поклонников репертуар из трех тысяч красивых песен и память о себе.

БАТЭ в Лиге Европы

На наших стадионах мы не увидим европейских чемпионов. А жаль. Борисовский БАТЭ в голландском Эйндховене должен был побеждать с разницей в два гола. Но задача эта изначально была из области фантастики. Все-таки местная команда ПСВ – мастера известные, 24 сезона подряд побеждали в первенстве страны. В итоге белорусы проиграли со счетом 0:3 и вышли из дальнейшей борьбы в Лиге чемпионов. В течение всего матча шел проливной дождь. Но причина не в погоде: хозяева ведь тоже «плавали» по полю. И не в том, что Александр Глеб в конце первого тайма получил травму и ушел с поля. Просто голландцы сильнее. В любом случае борисовчане молодцы, что подарили белорусским болельщикам возможность вживую наблюдать игру лучших европейских клубов. БАТЭ продолжит участие в другом турнире – в Лиге Европы. Кто будет его соперниками, покажет жеребьевка, которая пройдет 31 августа в Монако. Напомним, что это наш единственный клуб, участвующий этой осенью в международных футбольных матчах. Другие не оправдали ожиданий. Минское «Динамо» после радостной победы на обновленном столичном стадионе над питерским «Зенитом» 4:0 в гостях проиграло с редким для футбола счетом 1:8 и покинуло Лигу Европы. Белорусские болельщики были очень разочарованы игрой. Питерские фанаты, несколько сотен из которых «отличились» в Минске, наблюдали за матчем со стороны. Но это не помешало тому же Артему Дзюбе затолкать в наши ворота 3 гола из 8. Брестское «Динамо» под предводительством затерявшегося где-то за океаном Диего Марадоны выиграло 1:0 в первой встрече у кипрского «Аполлона». Но потом потерпело фиаско на острове 0:4 и также распрощалось с континентальным турниром. Так что любителям европейского футбола остается болеть только за БАТЭ.

В российском посольстве смена хозяина

Более 12 лет белорусы могли видеть в телесюжетах о переговорах, приемах, а также на многих неофициальных мероприятиях статного седого человека. Со временем люди, даже далекие от политики, начали узнавать, что это посол России Суриков. Какими бы близкими не были отношения между Беларусью и Россией, в них случаются разногласия. Как сказал в Сочи на встрече с Путиным Александр Лукашенко, проблемы не накапливаются, но они есть. Оно и понятно: несмотря на общие интеграционные цели, у каждой из стран есть свои национальные интересы. И когда порой нет понимания, возникают нефтяные, газовые, пограничные, мясо-молочные споры. В такие периоды Александр Александрович всегда был выдержан, корректен в оценках и выводах. Как и подобает настоящему опытному дипломату. Именно такое впечатление оставляет он о себе, покидая нашу страну. Сегодня Президент встретился с Суриковым в связи с завершением его дипломатической миссии. Александр Лукашенко поблагодарил посла за его работу в Беларуси, назвав ее «значимым событием». При этом добавил: «Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков. Если будет так, я буду только доволен». Позже журналистам дипломат признался, что завершает здесь работу с чувством грусти. Как известно, в Беларуси российское посольство возглавит Михаил Бабич. Его кандидатура согласована главами государств. Как при нем будут складываться отношения двух братских стран, покажет время.

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В.Д.