«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018
Новости Беларуси. Ольга Мазурёнок выиграла марафон на ЧЕ-2018 в Берлине, несмотря на кровотечение из носа и ошибку на одном из последних поворотов.
Мазурёнок преодолела дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды, на 6 секунд опередив серебряную медалистку – француженку Клеманс Кальвен. Бронзу взяла чешка Эва Врабцова-Нывльтова с результатом 2 часа 26 минут 31 секунда.
Отлично показали себя ещё две белорусские бегуньи. На четвёртом месте Марина Доманцевич с личным рекордом – 2:27.44. Пятое место осталось за Анастасией Ивановой – 2:27.49.
Белоруска Анастасия Иванова выиграла марафон в Варшаве
С самого начала Ольга являлась одной из фаворитов марафона. После старта она сразу вышла в группу лидеров, однако вскоре у неё пошла кровь из носа.
Тем не менее, спортсменка не стала сходить с дистанции, а продолжила бежать за золотой медалью. Мазурёнок преодолела не менее пяти километров, прежде чем кровотечение остановилось.
«Любите бег, бегайте и будьте здоровы!»: Ольга Мазурёнок об участии белорусов во Всемирном дне бега
После 40 км явно выделились два лидера – Ольга и Клеманс. Белоруска начала наращивать темп, но на одном из поворотов отклонилась в сторону и пробежала около 10 метров. В результате француженка опять её нагнала, но Мазурёнок смогла вырвать победу.
Побеждать в забегах в Германии Ольге не впервой. Весной 2018 года спортсменка выиграла марафон в Дюссельдорфе.
Отрыв составил более 7 минут – здесь подробности.