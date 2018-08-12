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«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018

12 августа 2018 13:44
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Новости Беларуси. Ольга Мазурёнок выиграла марафон на ЧЕ-2018 в Берлине, несмотря на кровотечение из носа и ошибку на одном из последних поворотов.  

Мазурёнок преодолела дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды, на 6 секунд опередив серебряную медалистку – француженку Клеманс Кальвен. Бронзу взяла чешка Эва Врабцова-Нывльтова с результатом 2 часа 26 минут 31 секунда.  

Отлично показали себя ещё две белорусские бегуньи. На четвёртом месте Марина Доманцевич с личным рекордом – 2:27.44. Пятое место осталось за Анастасией Ивановой – 2:27.49.  

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«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018 -1

Фото: БФЛА  

С самого начала Ольга являлась одной из фаворитов марафона. После старта она сразу вышла в группу лидеров, однако вскоре у неё пошла кровь из носа.  

Тем не менее, спортсменка не стала сходить с дистанции, а продолжила бежать за золотой медалью. Мазурёнок преодолела не менее пяти километров, прежде чем кровотечение остановилось.  

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«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018 -4

Фото: Getty Images  

После 40 км явно выделились два лидера – Ольга и Клеманс. Белоруска начала наращивать темп, но на одном из поворотов отклонилась в сторону и пробежала около 10 метров. В результате француженка опять её нагнала, но Мазурёнок смогла вырвать победу.  

Побеждать в забегах в Германии Ольге не впервой. Весной 2018 года спортсменка выиграла марафон в Дюссельдорфе.  

Отрыв составил более 7 минут – здесь подробности.  

# Легкая атлетика # Ольга Мазурёнок # Клеманс Кальвен # Эва Врабцова-Нывльтова # Марина Доманцевич # Анастасия Иванова

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