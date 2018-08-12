«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018

Новости Беларуси. Ольга Мазурёнок выиграла марафон на ЧЕ-2018 в Берлине, несмотря на кровотечение из носа и ошибку на одном из последних поворотов.

Мазурёнок преодолела дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды, на 6 секунд опередив серебряную медалистку – француженку Клеманс Кальвен. Бронзу взяла чешка Эва Врабцова-Нывльтова с результатом 2 часа 26 минут 31 секунда.

Отлично показали себя ещё две белорусские бегуньи. На четвёртом месте Марина Доманцевич с личным рекордом – 2:27.44. Пятое место осталось за Анастасией Ивановой – 2:27.49.

Белоруска Анастасия Иванова выиграла марафон в Варшаве