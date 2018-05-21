Минский полумарафон-2018. Ответы на самые популярные вопросы в одном материале

Новости Беларуси. Подробности организации забега в 2018 году рассказали в программе «Неделя спорта».

Наталья Михайлик, СТВ:

Что нужно, чтобы стать участником Минского полумарафона?

Вадим Девятовский, председатель ОО «Белорусская федерация лёгкой атлетики»:

Самое важное, что надо для участника Минского полумарафона – это желание. Без него – тяжело, на самом деле, встать с дивана. А желание, я думаю, легко в себе каждый найдёт. И, если он оглянется и посмотрит на тех людей, которые уже поучаствовали. А таких большое количество – оно растёт. Это – как хороший вирус, он передаётся друг другу. Что: «Вау, это круто!», – что это очень позитивно. Что у нас, помимо положительных эмоций, улучшается и состояние, что мы становимся более сильными духом, более спортивными и подтянутыми – поэтому одни плюсы. И, естественно, Минский полумарафон – это уже, как… Вот у нас много разных забегов: на 9 мая «Забеге отважных» мы всегда участвовали, и 8 марта, Вы знаете, и летом мы бегаем. Но Минский полумарафон – это, как финал сезона.

Наталья Михайлик:

В этом году будет много нововведений. Скажите, определили количество участников – до 35 тысяч. А если наберётся большее количество, регистрация завершится. То есть, принимать больше 35 тысяч не будете, да?

Вадим Девятовский:

Каждый год мы эту планку повышаем. Мы начинали наш полумарафон с 16 тысяч. Потом бежало 20 тысяч. В прошлом году у нас бежало 30 тысяч. И с учётом того, что мы слышим: тысячи и тысячи желающих хотят к нам присоединиться, мы думаем, что 35 тысяч – это будет реальное количество участников. Люди, которые уже на 5 километрах освоились, он и хотят большего, они переходят на 10 километров. Но мы рады, что уже из 10 километров очень много переходит и на 21. Может быть, подойдёт скоро время, когда мы будем говорить о марафоне. Потому что люди уже спрашивают, кто к 21-му километру привык: «Когда 42?» Но для сотен людей, наверное, нерационально проводить. Но когда уже тысячи скажут во весь голос: «Мы готовы», – я думаю, мы перейдём к марафону. А новшество в этом году – мы не побежим два круга, как это было в предыдущие года. Потому что это, наверное, психологически тяжело. Всё-таки, ты, вроде бы как финишируешь уже, но и не финишируешь, тебе ещё столько же бежать. Поэтому мы… Это – нормальная мировая практика. Есть, да, кто бежит два круга, но мы, благодаря поддержке Мингорисполкома, они нам дают возможность предложить трассу на 21 километр в один круг.

Наталья Михайлик:

Стартовые пакеты с чипом и без него: что даёт чип?

Вадим Девятовский:

Чип – это такое устройство, которое даёт возможность зафиксировать время и место. После забега человек может увидеть себя в протоколе, каким он прибежал из тех, кто заявился на эту дистанцию и какое он место занял.

Наталья Михайлик:

Сам процесс регистрации: давайте меня зарегистрируем. Я хотела бы выбрать дистанцию 10 километров.

Вадим Девятовский:

Мы заходим на сайт minskhalfmarathon.by. Как только заходите на главную страницу, видите уже окошко, где написано «Регистрация-2018». Нажимаем на «Регистрацию-2018». Индивидуальная регистрация. Есть у нас и корпоративные команды. И здесь всё четко, доходчиво прописано. Выбираем дистанцию, команда СТВ, имя, пол, фамилия. С чипом. Принимаете условия. Зарегистрировались. Смотрите, пожалуйста, Ваш номер на электронной почте. И нам остается только ждать Вас на старте. Мы будем внимательно следить, какой Вы финишируете.

Наталья Михайлик:

Что пожелаете новичкам, тем людям, которые впервые побегут?

Вадим Девятовский:

Желаю получить максимум удовольствия. Даже немножко завидуешь им. Потому что, да, мы знаем, в какую атмосферу мы окунемся, и с нетерпением ждем этого.

Наталья Михайлик:

Спасибо, Вадим Анатольевич. Встретимся на полумарафоне 9 сентября.

Вадим Девятовский:

9 сентября – ждем с нетерпением этой даты!