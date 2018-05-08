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Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?

08 мая 2018 10:07
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Новости Беларуси. Ограничение числа участников, увеличенный призовой фонд и один круг вместо двух – таковы основные новшества Минского полумарафона, регистрация на который официально началась 7 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?-1

Грандиозное спортивно-массовое действо пройдет 9 сентября. Организаторы решили сохранить все лучшие традиции прошлых лет, но также сделать несколько нововведений. Так, количество бегунов не может превысить 35 тысяч человек. Общие призовые составят 50 тысяч долларов, однако будет внедрена прогрессивная система определения чемпиона.

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?-4

Кроме того, главный маршрут (это дистанция почти в 22 километра) претерпит изменения. Отныне участникам предстоит пробежать не дважды по одной и той же дистанции, а по одному увеличенному кругу.

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?-7

Как всегда любители спорта смогут выбрать расстояние по душе и по силам, каждый финишер получит памятную медаль, а среди участников и болельщиков будут организованы различные конкурсы.

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?-10

Вадим Девятовский, председатель ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:
Мы также рады сообщить, что с каждым годом количество желающих участвовать именно Полумарафоне все больше и больше.

# Минский полумарафон # Вадим Девятовский # Фотофакт

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