До II Европейских игр осталось меньше года: насколько Беларусь готова к мультифоруму?

Новости Беларуси. Меньше года остается до начало вторых Европейских игр, которые стартуют 21 июня 2019 года в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно по этому поводу в штаб-квартире НОК Беларуси состоялась очередное заседание Координационной комиссии. Напомним: в 2015 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов наша страна получила право проведения этого грандиозного спортивного праздника. За три года Беларусь достигла многого как в организации, так и в строительстве спортивных объектов. Сегодня остались лишь детали. Сейчас основной акцент идет на техническое исполнение.