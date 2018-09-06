До II Европейских игр осталось меньше года: насколько Беларусь готова к мультифоруму?
Новости Беларуси. Меньше года остается до начало вторых Европейских игр, которые стартуют 21 июня 2019 года в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно по этому поводу в штаб-квартире НОК Беларуси состоялась очередное заседание Координационной комиссии. Напомним: в 2015 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов наша страна получила право проведения этого грандиозного спортивного праздника. За три года Беларусь достигла многого как в организации, так и в строительстве спортивных объектов. Сегодня остались лишь детали. Сейчас основной акцент идет на техническое исполнение.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Мы провели уже ряд тестовых турниров. Это прежде всего турнир по пляжному футболу, по дзюдо, гребля на байдарках и каноэ. И в целом они получили очень высокую оценку. Естественно, есть всегда нюансы, поскольку предела совершенству нет. 6 мая 2019 года все объекты должны быть переданы под предстартовый карантин.
Именно к этому числу у Беларуси должна быть стопроцентная готовность принять мультиспортивное мероприятие. Один из основных факторов успеха в проведении вторых Европейских игр – это скорость принятия решений и безусловная их эффективность. Сделано многое, но сегодня нужно обратить внимание на детали в каждом направлении, считает один из высокопоставленных гостей.
Спирос Капралос, председатель Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов:
Организация подобных масштабных соревнований требует колоссальных трудозатрат. Сейчас следует обратить внимание на детали в работе во всех направлениях. Необходимо и порадоваться успехам, и выявить слабые стороны. Я приехал сегодня сюда дать рекомендации в оставшихся вопросах.
На мультифоруме будет разыграно 189 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах.