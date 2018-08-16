8:1. «Зенит» разгромил минское «Динамо» в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда гостило в Питере у «Зенита», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бело-синие» выдержали первые 20 минут встречи, но затем хозяева открыли счет.

Отличился Парадес. В дальнейшем «небесно-голубые» продолжили расшатывать оборону минчан и преуспели в этом в середине второго тайма. Набоа после штрафного сделал счет – 2:0. А затем свое веское слово сказал один из лидеров питерцев – Артем Дзюба. На 75-й минуте он забивает третий мяч в ворота Горбунова, а через несколько мгновений и четвертый. Как итог, основного времени командам не хватило, чтобы определить победителя противостояния.

А в дополнительном времени «Зенит» и вовсе переиграл «Динамо».

Счет встречи – 8:1. «Динамо» упустило шанс выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы.