Что было: Недостойное поведение на ЧМ-2018/ Криминальный подряд в Браславском исполкоме

Больно мне, больно…

В перерыве между играми ЧМ-2018 открываем толковый словарь русского языка под редакцией Ожегова, читаем: «Симуляция – притворство, ложное утверждение или изображение чего-н. с целью ввести в обман, в заблуждение». Никого не удивил наш интерес? Нет, конечно. Недостойное поведение игроков на поле – а иначе не назовешь – стало привычным явлением. Футбольные артисты, картинно ныряя в траву, выклянчивают у арбитров карточки для соперников, штрафные, пенальти. И смешно, и грустно, когда видишь в такой роли Роналду, Пепе, Рамоса. А ведь на них смотрят миллионы. Дети хотят быть похожими на своих кумиров. Но славу симулянта №1 заслужил самый дорогой в мире футболист бразилец Неймар. Эксперты даже подсчитали, что за четыре игры чемпионата он пролежал на газоне 13 минут 50 секунд, демонстрируя адские муки. В матче с Коста-Рикой бразилец за свой спектакль честно заработал для себя желтую карточку. Его талант перевоплощения осуждают. Бывший вратарь сборной Дании Шмейхель назвал поведение Неймара позором и призвал ФИФА наказать шельму. Легендарный тренер Жозе Моуринью считает, что футбол много теряет из-за театра в исполнении таких игроков. Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед чемпионатом потребовал от своих подопечных оставаться джентльменами и не валяться по газону без всякой нужды. Есть и другая реакция. Один из баров Рио-де-Жанейро пообещал посетителям по кружке бесплатного пива за каждое падение Неймара в матче против Сербии.

Болельщики бывают не лучше своих любимцев. ФИФА оштрафовала мексиканскую футбольную федерацию на 10 тыс. долларов за недостойное поведение фанатов. Во время игры с Германией они орали гомофобные кричалки в адрес вратаря немцев. Сербские болельщики «заработали» столько же для своего Футбольного союза за демонстрацию баннеров, оскорбляющих команду соперника – сборную Коста-Рики. Гость чемпионата Марадона во время матча Аргентина – Нигерия показывал на пальцах неприличные жесты, за что тут же был исключен из «пула легенд» ФИФА. Мы как-то рассказали о двух аргентинских болельщиках, просивших россиянок сказать на камеру непристойные фразы. Не зная языка, девчонки соглашались. Одного из них объявили персоной нон-грата на все игры турнира, второй успел извиниться.

Но, несмотря на осуждение, такой вот не мужской стиль поведения продолжает огорчать нормальных людей. Мы это увидим еще не раз до конца российского чемпионата.

Мужа и жену развели по камерам

Браславский край всегда славился природой: красивые леса, голубые озера… А тут ему добавило славы, –правда, дурной славы – районное начальство. Опять эта страшная ржавчина – коррупция. И председателя исполкома Владимира Драневского с женой – начальником отдела экономики, и зампреда задержали за взятки. Как считают следователи, вознаграждение они получали за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. Глава района якобы еще и часть премий работников присваивал. Всего «заработал» около 27 тысяч евро. Председательствовал здесь главный подозреваемый с 2015 года. Когда вступал в должность, был представлен, надо думать, как честный и принципиальный, толковый руководитель, опора местной вертикали. Это же надо так быстро переродиться со времени тщательной проверки кандидата, предшествовавшей назначению!

У нас нечасто случается, чтобы одним махом трех исполкомовских топ-менеджеров взяли под стражу. Все больше по одному закрывают. Но, судя по регулярности посадок, коррупция бьет рекорды. Весной глава МВД Шуневич называл цифры, характеризующие борьбу с этим злом.

За прошлый год за коррупцию было осуждено порядка 800 чиновников, а к маю нынешнего уже выявлено более чем 940 коррупционных преступлений. Раскрыты масштабные коррупционные схемы в целых отраслях – таможне, энергетике, здравоохранении. Словом, наши органы не дремлют.

Только поставил точку, как пришла очередная новость: задержан за взятку в 1 млн. российских рублей (около 17 тыс. долларов) заместитель генерального директора Гомельского завода литья и нормалей. Тот, кто давал, тоже в наручниках.

Предлагаем и об этом почитать:

1. Что из русской литературы покупают иностранные болельщики ЧМ-2018?

2. Какие новые права появятся у потребителей после 23 декабря?

В.Д.