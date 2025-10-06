Глоссарий в сфере искусственного интеллекта разработали в Беларуси

Глоссарий в сфере искусственного интеллекта подготовили в Беларуси. В списке около 180 терминов. Единый язык понятий станет базой для развития национального законодательства в сфере искусственного интеллекта. Перспективы его формирования обсудили на заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила, что искусственный интеллект становится ключевым стратегическим направлением, определяющим технологический суверенитет государства. Он расширяет возможности в области коммуникаций, вычислений и промышленных технологий. Вместе с тем возникают серьезные риски: фейковые новости, синтезированные медиа, безопасность персональных данных, а также размывание этических норм. Поэтому сегодня стоит вопрос о формировании правового регулирования деятельности в этой сфере.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Посмотрим, какие базовые институты уже урегулированы в рамках модельного закона. Насколько эти положения могут быть имплементированы в национальное законодательство, существует ли целесообразность разработки в целом закона о технологиях искусственного интеллекта либо нужно предусмотреть альтернативные способы регулирования этих отношений.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Мы понимаем, что любая попытка регулирования должна быть максимально вдумчивой и не навредить. Чтобы мы не запретили то, что еще не развилось в достаточной степени у нас в стране.