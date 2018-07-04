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Председатель Браславского райисполкома и его жена задержаны по подозрению в коррупции

04 июля 2018 10:11
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Новости Беларуси. По подозрению в коррупции был задержан председатель Браславского райисполкома.

По информации Следственного комитета, расследуется уголовное дело о коррупции. Оно было возбуждено в отношении председателя Браславского райисполкома и его супруги, которая работала начальником отдела экономики исполкома.

Должностные лица были задержаны по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, а также за получение взяток за решение вопросов, которые входили в их компетенцию.

Действия председателя квалифицированы по части 3 статьи 430, части 3 статьи 426 УК РБ, а его жены – по статье 16 (пособничество), части 3 статьи 430 УК РБ.

Продолжается расследование дела. Оба обвиняемых находятся под стражей.  

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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