Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?

Совсем недавно по всем СМИ уже «пролетела» весть о том, что в нашей стране вносятся изменения в закон о защите прав потребителей, которые будут действовать с 23 декабря 2018 года.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь – Ирина Барышникова.

«Происхождение – Китай, а производитель из Германии»: о товарах в Беларуси обяжут давать больше информации

Обяжут ли писать на этикетках товаров по-белорусски?

Обязан ли водитель маршрутки иметь сдачу?

Что изменится в системе возврата некачественных товаров в Беларуси с 23 декабря?

В каких случаях надо сохранять упаковку товара?

За хранение некачественного товара при ремонте придётся платить продавцу?