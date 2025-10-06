Шедевры из дерева – как белорус превратил увлечение в дело всей жизни

В гостях у сказки. По-другому дом нашего героя в агрогородке Прилуки и не назовешь. Настоящий дворец. Всю красоту от люстры до камина Анатолий Иванович сделал сам. Судьба сложилась так, что у мастера-золотые руки две родины. Родился и получил образование в Беларуси. Но математик не нашел себя в науке. Уехал в Сибирь, получил еще один диплом строителя и проработал там целых 30 лет. А после снова вернулся в Синеокую. На пенсии построил добротный дом с мастерской и посвятил себя любимому творчеству.

Анатолий Новиков, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Вот этих запасных на лет 10 точно хватит. Это все сибирское. Эти ветки срезались с сосны, которой 200-300 лет. Ангарская сосна. Она так и называется. Она на берегу Ангары растет. В Сибирской тайге зимой -60, летом +35. За счет перепад этих температур, значит, вот они вот так вот крутятся, вертятся. Вот эти вот две ветки – это будет основание для стола. Сказались гены – отец был отличным столяром и с малых лет приучал сына к работе с деревом. И пока сверстники играли в футбол, мальчишка с интересом шлифовал столешницы. Был примером на уроках труда.

Анатолий Новиков:

Реставрирую достаточно старинные вещи, у меня были и 1700 года, 1800 года стулья, шкафы, столы. То есть это очень интересная работа творческая. Никто не заменит ручную на работу. Та мебель, которая делалась при Советском Союзе, работает и работает. Ее отреставрировать – она еще будет столько же работать. Потому что все это делал человек своими руками.

От посуды и шкатулок до мебели и светильников. Авторская выставка в столичном торговом центре восхищает. Во всем чувствуется таежный характер и креативный подход. Над этим троном хозяин трудился целых два года. Здесь нет ни единого гвоздя. Это любимая фотозона на выставках и фестивалях.

Анатолий Новиков:

У меня еще есть кресло поменьше. Его у меня берут в аренду на свадьбы. То есть в большом кресле сидит жених, в маленьком кресле сидит невеста. Говорят, что он желания исполняет.

Экологичная посуда из капа нарасхват. Она задает тон праздничному столу и зажигает интерьеры. Белорусские дранички выглядят в них особенно вкусно. К слову, сибирская лиственница отлично противостоит влаге. Из нее делают изделия на века. Для многих открытие, что акация в два раза прочнее дуба. Дерево мастер пропитывает специальным маслом для пищевых продуктов, поэтому вся посуда универсальная. Единственное – стоит избегать посудомоечной машины.

Анатолий Новиков:

Если говорить о необычных заказах, то я участвую постоянно в выставке «Белагро». Подходит ко мне директор хлебозавода и говорит: «Анатолий Иванович, нам нужно сделать огромный поднос, чтобы мы на выставках демонстрировали свою продукцию». И получился поднос почти 2 метра.