Увидеть диких животных и встретить рассвет! Вот почему стоит отправиться в сафари-тур в Налибокской пуще

Обожаете природу и приключения? Тогда вам непременно стоит встретить рассвет в Налибокской пуще, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. И дело не только в осенней дымке и невероятных пейзажах. Сейчас брачный период у оленей. Самцы, как отважные рыцари, сражаются за даму сердца, поют серенады и устраивают нешуточные поединки.

По горячим следам. От сафари-тура мурашки по коже. Не поленитесь проснуться ни свет ни заря. Нам повезло встретить с нашим штурманом два зубриных семейства на завтраке.

Сергей Тумель, заместитель директора Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»: Даже послушать этот рев, когда пуща «переговаривается» в этот период – это тоже такое впечатляющее действо. Самцы так сцепляются рогами, что могут не расцепиться и погибнуть оба. У нас экскурсии как пешие, так и велосипедные, так и на квадроциклах.

Увидеть диких животных в естественной среде – незабываемое зрелище. Вооружайтесь биноклями, телефонами и собирайте миллион лайков. Фотоохота пройдет на ура. И все же главными звездами пущи остаются тарпаны. Эти проказники частенько становятся героями новостей, любят создать пробки на дороге. Любопытные, грациозные, благородные. Любовь с первого взгляда.

Около 150 красавцев завезли в урочище Тяково в 2019 году из Голландии. Вегетарианцы оценили заповедные просторы. Благодаря отличному аппетиту сорная трава ушла на нет, возродились луговые территории, прилетели птицы, пришли звери. Неспроста диких лошадок окрестили живыми газонокосилками. Со своей зеленой миссией они справились на 100 %.

Сергей Тумель:

Не совсем тарпаны, это их потомки, полное название – тарпановидная лошадь польской породы коник. Дикий тарпан когда-то обитал на территории нашей Налибокской пущи, поэтому это для них родные места. Когда-то тарпаны участвовали в войске Витовта в Грюнвальдской битве, поэтому это животные выносливые, неприхотливые, бесстрашные. Отличительные признаки тарпана – серая мышастая масть и полоса темная по хребту, третий был признак – щеточкой стоячая грива. У наших грива досталась от домашних лошадей, этот вид стали восстанавливать, очищали ген тарпана.

Увы, к концу XIX века белорусский «мустанг» был истреблен. Тарпаны стали жертвой охоты. Их нежирное мясо оценили монахи и не только. В народе грациозных лошадей невзлюбили из-за того, что уводили домашних кобыл и уничтожали посевы. Благо, историческая справедливость восторжествовала. Туристы без ума от этих пегасов. И хоть черные глаза и милые мордашки разбивают сердца, даже не вздумайте подходить близко! Это дикие животные, которые живут по своим законам.