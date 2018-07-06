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Взятка в миллион рублей РФ. Задержан замгендиректора завода в Гомеле

06 июля 2018 11:20
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали заместителя генерального директора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». Гражданин подозревается во взяточничестве.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, замгендиректора ОАО «ГЗЛиН» и начальник отдела организовали закупку комплектующих для нужд завода у одного из постоянных поставщиков.  

В обмен на это фигуранты получили взятку от гендиректора предприятия-поставщика. Сумма переданных денежных средств составила миллион российских рублей (более 30 тысяч белорусских рублей).  

Подозреваемые задержаны с поличным. Все трое находятся под стражей. Ведётся подготовка материалов для предъявления задержанным обвинений.  

# Коррупция # происшествия

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