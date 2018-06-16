«Это моя лучшая игра на ЧМ»: Хет-трик Роналду принёс Португалии ничью с Испанией

Новости России. 15 июня в Сочи на стадионе «Фишт» состоялся матч группового этапа между победителями двух последних чемпионатов Европы Португалией и Испанией. Болельщики ещё до начала игры предвкушали серьёзное противостояние выдающихся футбольных команд. Одно только количество пришедших на стадион фанатов – 43 866 человек – говорит само за себя. И хотя матч закончился ничьей, вряд ли зрители остались разочарованы. Футбольное созвездие. Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018 Первый тайм начался быстрым голом Криштиану Роналду. Уже на 4 минуте португальский футболист воспользовался пенальти и отправил мяч в ворота испанцев – 1:0. Но сборная Испании не собиралась уступать противникам.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

На 24 минуте Диего Коста принял пас, обошёл двух защитников и с 13 метров забил гол в ворота португальцев – 1:1. На мгновение возникла заминка из-за игры Коста и Пепе, но судья решил, что всё в порядке.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

После успешно реализованной атаки испанцы владели преимуществом и удерживали инициативу, но стоило Роналду прорваться к воротам, как он вновь вывел сборную Португалии вперёд. На 44 минуте Гонсалу Гедеш пасует Роналду, который с 20 метров пробивает в ворота – 2:1. Хотя стоит признать, что тут не только заслуга Криштиану, но и неправильный приём мяча со стороны Давида де Хеа.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Во втором тайме отдохнувшие после небольшого перерыва испанцы начали мощной атакой. Десять минут постоянного давления противника всё-таки закончились голом в ворота Руя Патрисиу. На 55 минуте после розыгрыша штрафного Серхио Бускетс сбрасывает мяч головой на Косту, который с метра отправляет мяч в ворота португальцев – 2:2.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

После забитого гола испанцы и не собирались сбавлять темп. Игра вновь находилась у ворот сборной Португалии. На 58 минуте Начо пробивает с линии штрафной и выводит сборную Испании вперёд – 2:3.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Даже уже лидируя в матче испанцы всё равно продолжали теснить португальцев. Игроки сборной Испании владели мячом 67% времени, вратарю сборной Португалии приходилось постоянно быть в напряжении, но в конце второго тайма Жерар Пике предоставил Роналду шанс, пустив его в штрафную. И нападающий сборной Португалии не упустил эту возможность. Футболист Роналду запускает мультсериал о супергероях со своим участием

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

На 88 минуте Криштиану Роналду подал крученый мяч, который пролетел над стенкой и угодил прямо в «девятку» – 3:3. Далее ещё было несколько опасных моментов, но счёт матча остался неизменным.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018