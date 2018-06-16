«Это моя лучшая игра на ЧМ»: Хет-трик Роналду принёс Португалии ничью с Испанией
Новости России. 15 июня в Сочи на стадионе «Фишт» состоялся матч группового этапа между победителями двух последних чемпионатов Европы Португалией и Испанией.
Болельщики ещё до начала игры предвкушали серьёзное противостояние выдающихся футбольных команд. Одно только количество пришедших на стадион фанатов – 43 866 человек – говорит само за себя. И хотя матч закончился ничьей, вряд ли зрители остались разочарованы.
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Первый тайм начался быстрым голом Криштиану Роналду. Уже на 4 минуте португальский футболист воспользовался пенальти и отправил мяч в ворота испанцев – 1:0. Но сборная Испании не собиралась уступать противникам.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
На 24 минуте Диего Коста принял пас, обошёл двух защитников и с 13 метров забил гол в ворота португальцев – 1:1. На мгновение возникла заминка из-за игры Коста и Пепе, но судья решил, что всё в порядке.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
После успешно реализованной атаки испанцы владели преимуществом и удерживали инициативу, но стоило Роналду прорваться к воротам, как он вновь вывел сборную Португалии вперёд. На 44 минуте Гонсалу Гедеш пасует Роналду, который с 20 метров пробивает в ворота – 2:1. Хотя стоит признать, что тут не только заслуга Криштиану, но и неправильный приём мяча со стороны Давида де Хеа.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Во втором тайме отдохнувшие после небольшого перерыва испанцы начали мощной атакой. Десять минут постоянного давления противника всё-таки закончились голом в ворота Руя Патрисиу. На 55 минуте после розыгрыша штрафного Серхио Бускетс сбрасывает мяч головой на Косту, который с метра отправляет мяч в ворота португальцев – 2:2.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
После забитого гола испанцы и не собирались сбавлять темп. Игра вновь находилась у ворот сборной Португалии. На 58 минуте Начо пробивает с линии штрафной и выводит сборную Испании вперёд – 2:3.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Даже уже лидируя в матче испанцы всё равно продолжали теснить португальцев. Игроки сборной Испании владели мячом 67% времени, вратарю сборной Португалии приходилось постоянно быть в напряжении, но в конце второго тайма Жерар Пике предоставил Роналду шанс, пустив его в штрафную. И нападающий сборной Португалии не упустил эту возможность.
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Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
На 88 минуте Криштиану Роналду подал крученый мяч, который пролетел над стенкой и угодил прямо в «девятку» – 3:3. Далее ещё было несколько опасных моментов, но счёт матча остался неизменным.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
На протяжении всего матча, кроме первых десяти минут, сборная Испании показывала лучшую игру. Но на стороне сборной Португалии был Криштиану Роналду.
«Когда играешь против такого футболиста, подобные вещи могут случиться. Моя команда контролировала мяч, но для Криштиану будет достаточно даже небольшой расслабленности соперника», – приводятся слова Главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро на официальном Twitter-аккаунте ЧМ-2018.
«Я счастлив, это моя лучшая игра на ЧМ. Я доволен тем, как действовала команда. Дважды вели в счёте, но в итоге пришлось бороться за ничью. Думаю, ничья – справедливый результат», – прокомментировал матч Роналду.
Футболист сделал 51 хет-трик в карьере, стал самым возрастным автором хет-трика в истории ЧМ и довёл свой бомбардирский счёт в сборной до 84 голов. Находясь в составе «Реала», игрок не смог отличиться в финале Лиги чемпионов, но матче с испанцами он ещё раз показал, что мастерство не потеряно.
К началу ЧМ-2018 по футболу мы собрали несколько фактов о выдающемся Криштиану Роналду.
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