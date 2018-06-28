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На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram

28 июня 2018 09:46
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Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу. 16 сильнейших сборных продолжат борьбу за звание лучшей сборной на мировом первенстве. Нынешний мундиаль оказался полон сюрпризов – некоторые сборные-фавориты с трудом прошли в плей-офф, действующие чемпионы мира сошли с дистанции, а команды, на которых не делали ставки, показывали отличный результат.

Во время турнира главные герои – это футболисты. Число подписчиков на их аккаунты в соцсетях в период турнира растет. Мы решили посмотреть, у кого из участников ЧМ наибольшее количество подписчиков.

Криштиану Роналду

Страна: Португалия
Число подписчиков: 131 миллион

Один из самых популярных мировых футболистов.

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На нынешнем чемпионате мира нападающий уже забил четыре гола.

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-1

Фото: instagram.com/cristiano   

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-3

Фото: instagram.com/cristiano  

Неймар  

Страна: Бразилия  
Число подписчиков: 96,9 миллиона  

Самый дорогой футболист мира вместе с национальной сборной Бразилии вышли в плей-офф турнира с первого места в группе. Неймар пока забил только один гол на ЧМ.  

Будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?  

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-6

Фото: instagram.com/neymarjr

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-8

Фото: instagram.com/neymarjr  

Лионель Месси

Страна: Аргентина
Число подписчиков: 95,3 миллиона

Сборная Аргентины на последних минутах третьего тура группового этапа оформила себе путевку в плей-офф. Лионель Месси в матче с Нигерией забил свой первый гол на нынешнем ЧМ. Таким образом, Месси первым в истории забил голы на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни – в 18 лет, 27 и в 31 год.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали  

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-11

Фото: instagram.com/leomessi  

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-13

Фото: instagram.com/leomessi  

Хамес Родригес  

Страна: Колумбия  
Число подписчиков: 37,7 миллиона  

Полузащитник колумбийской сборной завоевал звание лучшего бомбардира на ЧМ в 2014 году. Один из его голов был признан лучшим на турнире. Повторит ли колумбиец свое достижение в этот раз.  

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-16

Фото: instagram.com/jamesrodriguez10

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-18

Фото: instagram.com/jamesrodriguez10  

Луис Суарес  

Страна: Уругвай  
Число подписчиков: 28,4 миллиона  

Уругвай вышел в плей-офф турнира с первого места в группе. Спортсмен забивает на третьем чемпионате мира подряд. На это Суарес ответил, что «рекорды надо бить».  

Суареса на ЧМ-2014 дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-21

Фото: instagram.com/luissuarez9 

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-23

Фото: instagram.com/luissuarez9 

Марсело Виейра 

Страна: Бразилия 
Число подписчиков: 27,5 миллиона 

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-26

Фото: instagram.com/marcelotwelve 

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-28

Фото: instagram.com/marcelotwelve 

Серхио Рамос 

Страна: Испания 
Число подписчиков: 24,8 миллиона 

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-31

Фото: instagram.com/sergioramos

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-33

Фото: instagram.com/sergioramos

Андрес Иньеста 

Страна: Испания
Число подписчиков: 23,8 миллиона 

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-36

Фото: instagram.com/andresiniesta8

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-38

Фото: instagram.com/andresiniesta8

Поль Погба

Страна: Франция
Число подписчиков: 23,7 миллиона

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-41

Фото: instagram.com/paulpogba

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-43

Фото: instagram.com/paulpogba 

Тони Кроос 

Страна: Германия 
Число подписчиков: 18,4 миллиона 

Действующие чемпионы мира – команда Германии – не вышла из группы и покинула ЧМ. Поражение сборной уже назвали проклятием победителей мундиаля. 

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-46

Фото: instagram.com/toni.kr8s

На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram-48

Фото: instagram.com/toni.kr8s

Проклятие чемпионов. Германия сенсационно проиграла Южной Корее и не вышла из группы (читать далее). 

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