На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram
Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу. 16 сильнейших сборных продолжат борьбу за звание лучшей сборной на мировом первенстве. Нынешний мундиаль оказался полон сюрпризов – некоторые сборные-фавориты с трудом прошли в плей-офф, действующие чемпионы мира сошли с дистанции, а команды, на которых не делали ставки, показывали отличный результат.
Во время турнира главные герои – это футболисты. Число подписчиков на их аккаунты в соцсетях в период турнира растет. Мы решили посмотреть, у кого из участников ЧМ наибольшее количество подписчиков.
Криштиану Роналду
Страна: Португалия
Число подписчиков: 131 миллион
Один из самых популярных мировых футболистов.
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На нынешнем чемпионате мира нападающий уже забил четыре гола.
Фото: instagram.com/cristiano
Фото: instagram.com/cristiano
Неймар
Страна: Бразилия
Число подписчиков: 96,9 миллиона
Самый дорогой футболист мира вместе с национальной сборной Бразилии вышли в плей-офф турнира с первого места в группе. Неймар пока забил только один гол на ЧМ.
Будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?
Фото: instagram.com/neymarjr
Фото: instagram.com/neymarjr
Лионель Месси
Страна: Аргентина
Число подписчиков: 95,3 миллиона
Сборная Аргентины на последних минутах третьего тура группового этапа оформила себе путевку в плей-офф. Лионель Месси в матче с Нигерией забил свой первый гол на нынешнем ЧМ. Таким образом, Месси первым в истории забил голы на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни – в 18 лет, 27 и в 31 год.
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Фото: instagram.com/leomessi
Фото: instagram.com/leomessi
Хамес Родригес
Страна: Колумбия
Число подписчиков: 37,7 миллиона
Полузащитник колумбийской сборной завоевал звание лучшего бомбардира на ЧМ в 2014 году. Один из его голов был признан лучшим на турнире. Повторит ли колумбиец свое достижение в этот раз.
Фото: instagram.com/jamesrodriguez10
Фото: instagram.com/jamesrodriguez10
Луис Суарес
Страна: Уругвай
Число подписчиков: 28,4 миллиона
Уругвай вышел в плей-офф турнира с первого места в группе. Спортсмен забивает на третьем чемпионате мира подряд. На это Суарес ответил, что «рекорды надо бить».
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Фото: instagram.com/luissuarez9
Фото: instagram.com/luissuarez9
Марсело Виейра
Страна: Бразилия
Число подписчиков: 27,5 миллиона
Фото: instagram.com/marcelotwelve
Фото: instagram.com/marcelotwelve
Серхио Рамос
Страна: Испания
Число подписчиков: 24,8 миллиона
Фото: instagram.com/sergioramos
Фото: instagram.com/sergioramos
Андрес Иньеста
Страна: Испания
Число подписчиков: 23,8 миллиона
Фото: instagram.com/andresiniesta8
Фото: instagram.com/andresiniesta8
Поль Погба
Страна: Франция
Число подписчиков: 23,7 миллиона
Фото: instagram.com/paulpogba
Фото: instagram.com/paulpogba
Тони Кроос
Страна: Германия
Число подписчиков: 18,4 миллиона
Действующие чемпионы мира – команда Германии – не вышла из группы и покинула ЧМ. Поражение сборной уже назвали проклятием победителей мундиаля.
Фото: instagram.com/toni.kr8s
Фото: instagram.com/toni.kr8s
Проклятие чемпионов. Германия сенсационно проиграла Южной Корее и не вышла из группы (читать далее).