На всех – полмиллиарда подписчиков. 10 самых популярных футболистов ЧМ в Instagram

Завершается групповой этап чемпионата мира по футболу. 16 сильнейших сборных продолжат борьбу за звание лучшей сборной на мировом первенстве. Нынешний мундиаль оказался полон сюрпризов – некоторые сборные-фавориты с трудом прошли в плей-офф, действующие чемпионы мира сошли с дистанции, а команды, на которых не делали ставки, показывали отличный результат.

Во время турнира главные герои – это футболисты. Число подписчиков на их аккаунты в соцсетях в период турнира растет. Мы решили посмотреть, у кого из участников ЧМ наибольшее количество подписчиков.

Криштиану Роналду

Страна: Португалия

Число подписчиков: 131 миллион

Один из самых популярных мировых футболистов.

«Золотой» футболист. Факты о Криштиану Роналду, которые вас растрогают

На нынешнем чемпионате мира нападающий уже забил четыре гола.