«Протестую, – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен!»: какие книги читают иностранные болельщики ЧМ-2018?

Новости России. С начала проведения ЧМ по футболу иностранцы заинтересовались книгами русских писателей. Обычно иностранные болельщики хотят приобрести роман «Мастер и Маргарита». За этот месяц книжной продукции продали на 30 % больше. Об этом сообщила РИА Новости Надежда Михайлова, которая руководит сетью книжных магазинов «Московский Дом книги».

Чемпионат мира по футболу начался почти месяц назад. В России мундиаль проходит впервые. Магазины книг уже провели аналитический анализ и выяснили, что иностранцы, приехавшие болеть за любимую команду, заинтересовались произведениями русских классиков.

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Михайлова рассказала, что больше всего иностранцы интересуются изданием «Мастер и Маргарита» на английском. Продажи этой книги выросли на 30%, если сравнивать с маем. Специалист уточнила, что роман на немецком, испанском и итальянском языках тоже пользуется популярностью.

Также в ТОП популярных книг попали «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Федора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. А спрос на книги Александра Пушкина увеличился в два раза. Чаще всего интересуются романом «Евгений Онегин».