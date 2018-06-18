На ЧМ-2018 сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью
Новости России. 17 июня на стадионе «Ростов Арена» в матче между сборными Бразилии и Швейцарии последние смогли свести игру к ничьей. В этом чемпионате бразильцы являются одними из фаворитов, поэтому ничья для них – неприятная неожиданность.
Для начала отметим, что ранее обе сборные встречались на ЧМ-1950, где тоже сыграли вничью – 2:2. Последний раз бразильцы не смогли выиграть первый матч ЧМ в 1978 году, когда встреча со шведами закончилась со счётом 1:1.
В первом тайме бразильцы с самого начала завладели мячом и перешли на половину поля швейцарцев. Первым ударом сборная Бразилии не смогла открыть счёт, но на 20 минуте Филиппе Коутиньо с 20 метров отправил мяч в «девятку». Янн Зоммер прыгнул, пытаясь спасти ворота, но не дотянулся – 1:0.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Получив заветный перевес в счёте, бразильцы стали меньше давить на швейцарцев, но до конца тайма голов больше не было.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Второй тайм начался атакой сборной Швейцарии. Швейцарцы получили возможность подать с углового, Джердан Шакири отправил мяч к воротам, предоставляя шанс на гол, и Стивен Цубер головой замкнул подачу – 1:1.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Когда счёт сравнялся, бразильцы заметно взбудоражились. Они обратились к арбитру, указывая, что Цубер во время прыжка упирался руками в спину защитника, но гол отменять не стали.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
После этого бразильские футболисты вновь начали играть серьёзно, однако швейцарцы ушли в оборону и не давали им реального шанса на гол. Впрочем, спортсмены из сборной Бразилии пытались бить, но либо промахивались, либо хорошо срабатывал Зоммер.
Далее была проведена серия замен, швейцарцы получили две жёлтые карточки, Алисон Бекер лопнул упавший неподалёку от него красный шар, но счёт остался неизменным – 1:1.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Хотя сборная Бразилии является фаворитом, не стоит забывать, что швейцарцы в мировом рейтинге занимают шестое место. Похоже, бразильцы несколько недооценили противника.