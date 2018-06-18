На ЧМ-2018 сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью

Новости России. 17 июня на стадионе «Ростов Арена» в матче между сборными Бразилии и Швейцарии последние смогли свести игру к ничьей. В этом чемпионате бразильцы являются одними из фаворитов, поэтому ничья для них – неприятная неожиданность.

Для начала отметим, что ранее обе сборные встречались на ЧМ-1950, где тоже сыграли вничью – 2:2. Последний раз бразильцы не смогли выиграть первый матч ЧМ в 1978 году, когда встреча со шведами закончилась со счётом 1:1.

В первом тайме бразильцы с самого начала завладели мячом и перешли на половину поля швейцарцев. Первым ударом сборная Бразилии не смогла открыть счёт, но на 20 минуте Филиппе Коутиньо с 20 метров отправил мяч в «девятку». Янн Зоммер прыгнул, пытаясь спасти ворота, но не дотянулся – 1:0.