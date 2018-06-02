«Вы услышите ещё новые факты». Президент проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На заседании парламента (вспомните, когда было заседание последнее – с Посланием народу и парламенту я выступал), я ведь не тонко, а крупно намекнул: «Ребята, смотрите...» Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым там, в тюрьме. Ведь это им был сигнал. Обратили внимание на этот факт, а их же не один. К сожалению, наверное, десяток этих фактов. И днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там, в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам сообщить, а вы общественность ознакомили с этим. То есть я же предупредил всех: «Ребята, смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны».

Как на меня можно обижаться, если постоянно назначая людей, об этом предупреждаю их.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале