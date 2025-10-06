Более 7 тысяч человек планируют привить от гриппа в Жодино

В Беларуси фиксируется рост числа случаев ОРВИ. При этом показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. Она позволяет уберечь организм не только от самого заболевания, но и от серьезных осложнений.

Так, только в Жодино планируют привить более 7 тысяч человек. На выбор предлагают две вакцины – российского и французского производства. Особенно важно сделать прививку людям, находящимся в группе риска: это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные, а также люди старше 65 лет. Вакцинироваться рекомендуют и тем, кто в силу своей профессии общается с большим количеством людей: врачам, педагогам, работникам торговли.