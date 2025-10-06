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Более 7 тысяч человек планируют привить от гриппа в Жодино

06 октября 2025 14:31
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В Беларуси фиксируется рост числа случаев ОРВИ. При этом показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. Она позволяет уберечь организм не только от самого заболевания, но и от серьезных осложнений. 

Так, только в Жодино планируют привить более 7 тысяч человек. На выбор предлагают две вакцины – российского и французского производства. Особенно важно сделать прививку людям, находящимся в группе риска: это дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные, а также люди старше 65 лет. Вакцинироваться рекомендуют и тем, кто в силу своей профессии общается с большим количеством людей: врачам, педагогам, работникам торговли.

Более 7 тысяч человек планируют привить от гриппа в Жодино-2

Антонина Бобко, врач-профпатолог, заведующая отделением профилактики Жодинской центральной городской больницы:
На вакцинацию среди медицинских работников запланировано более 800 человек. Это не только сотрудники нашей больницы, это также сотрудники аптек. Вакцина защищает не только от самого вируса гриппа. Она также укрепляет собственный иммунитет организма. Вакцинация будет идти до 30 ноября включительно.

Вакцинация проводится как на платной, так и на бесплатной основе. При необходимости бригады медиков будут выезжать в коллективы и на дом к маломобильным людям.

# Вакцинация

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