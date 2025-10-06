Итальянец Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана по футболу

Итальянец Фабио Каннаваро назначен главным тренером национальной сборной Узбекистана, которая впервые примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Срок контракта не разглашается. Об этом пишет ТАСС.

52-летний специалист ранее возглавлял клубы Италии, Саудовской Аравии, Китая и Хорватии. В прошлом Каннаваро был выдающимся защитником, выиграл «Золотой мяч» и стал чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году.

Турнир 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, и в нем примут участие 48 команд.

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