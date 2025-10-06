Прямой эфир

Итальянец Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана по футболу

06 октября 2025 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Итальянец Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана по футболу-0

Итальянец Фабио Каннаваро назначен главным тренером национальной сборной Узбекистана, которая впервые примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Срок контракта не разглашается. Об этом пишет ТАСС.

52-летний специалист ранее возглавлял клубы Италии, Саудовской Аравии, Китая и Хорватии. В прошлом Каннаваро был выдающимся защитником, выиграл «Золотой мяч» и стал чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году. 

Турнир 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, и в нем примут участие 48 команд.

Фото: pixabay

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета
06 октября 2025 12:48

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в способствовании началу СВО
06 октября 2025 12:29

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в способствовании началу СВО

В Лондоне взбешены провалом усилий добиться стратегического поражения РФ
06 октября 2025 12:09

В Лондоне взбешены провалом усилий добиться стратегического поражения РФ