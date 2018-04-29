Можно ли окончательно искоренить коррупцию в Беларуси? Интервью с директором Департамента финансовых расследований
Новости Беларуси. Во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию краеугольным камнем стала и тема коррупции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Стоит ли напоминать о принципиальности главы государства в этом вопросе – с учетом прицельного внимания Александра Лукашенко к нему на протяжении всей политической карьеры? Да и недавние отставки министров лесного хозяйства, спорта и туризма о многом говорят, ведь причина такого решения Президента – как раз коррупция.
Тему продолжит Игорь Позняк.
Игорь Поздняк, СТВ:
Из-за взяток и коррупции только в строительстве за год Беларусь теряет 60 панельных домов или целую «Минск-Арену» (это данные МВД двухгодичной давности). А вот что о коррупции думают в Комитете государственного контроля сегодня? Спросим у Игоря Маршалова. Игорь Анатольевич, добрый день. Так что же вы думаете?
Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований:
Нас в первую очередь интересуют вопросы исполнения государственных программ и крупных инвестиционных проектов.
Игорь Поздняк:
Где тоже находятся лазейки для нечистых на руку?
Игорь Маршалов:
Конечно. Эта сфера не так криминализирована, как другие сферы жизнедеятельности. Но, тем не менее, мы время от времени видим те нарушения, которые происходят при строительстве, допустим, второй взлетной полосы в аэропорту либо при выполнении различных программ в сельском хозяйстве. Но это не значит, что, если мы получаем информацию по фактам некой бытовой коррупции либо коррупции в органах власти, мы проходим мимо. Нет, мы направляем эту информацию соответствующим органам.
Игорь Поздняк:
То есть такое партнерство получается, а не конкуренция?
Игорь Маршалов:
Конечно, не конкуренция. Как указывал глава государства на совещании в 2017 году (подробнее здесь): по большому счету друг за другом ходить не надо. Именно так и построена работа.
Игорь Поздняк:
Вопрос, конечно, риторический. В принципе, возможно ли искоренить коррупцию как таковую? Я приведу пример Сингапура: маленькая страна за 40 лет практически победила это зло, применив всего лишь четыре достаточно эффективных рычага.
Игорь Маршалов:
Много нюансов. Разные страны по-разному учитывают коррупционные преступления. Вы понимаете: чем лучше у тебя положение с коррупцией, тем лучше к тебе идет инвестор, и другие соответствующие вопросы.
У нас в стране идет четкий учет преступлений. Здесь тоже можно работать, потому что ряд преступлений (лично по моему мнению), которые совершаются в коммерческой среде, не совсем подпадает под классическое понятие коррупции. Поэтому над этим вопросом работают.
Игорь Поздняк:
Президент немало в Послании сказал о посреднических структурах (подробнее здесь). Вообще можно решить эту школьную задачку о перемещении товара из пункта А в пункт Б без кучи неизвестных по дороге?
Игорь Маршалов:
Действительно, как сказал глава государства, как таковое посредничество – это нормальный рыночных механизм, который используется во всем мире в целях продвижения своей продукции. Но, как иногда бывает, любое хорошее дело можно довести до абсурда. Недавний пример: при модернизации одного из заводов было приобретено оборудование, изготовленное в Украине, у предприятия, зарегистрированного в Великобритании. Разница была около миллиона долларов, притом, что это оборудование было куплено за международный кредит, который был выдан под гарантии правительства.
Игорь Поздняк:
И этот миллион долларов осел где-то по дороге?
Игорь Маршалов:
Конечно. Миллион долларов осел в офшорных юрисдикциях, и потом был выведен сюда в качестве легализации этого преступного дохода. Вот именно на такое посредничество мы обращаем внимание. Есть еще ряд моментов, когда просто не понимаешь, почему при долгосрочной закупке в течение нескольких лет определенные министерства закупают дорогостоящее оборудование, брендовое оборудование известных производителей закупают у предприятий, которые зарегистрированы в течение месяца (понятно, что не могут обеспечить нормальное сопровождение и гарантийное обслуживание). При том, что руководители и представители этого министерства выезжают за деньги налогоплательщиков в командировки на эти же предприятия-производители.