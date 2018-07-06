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В Жодино с 11 июля пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий

06 июля 2018 15:37
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Новости Беларуси. И напоследок хочу обратиться к жителям Жодино. С девятого по 11 июля в городе пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Жодино с 11 июля пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий -1

Данные мероприятия проходят один раз в семь лет. Аварийные службы в теории и на практике будут ликвидировать последствия ураганов и эвакуироваць людей из торгового центра. А еще проверят систему оповещения, которая в случае опасности сможет предупредить жителей города. Если вы услышите звук сирены, включите тэлевизор или радиоприемник и прослушайте рекомендации спасателей, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

В Жодино с 11 июля пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий -4

В Жодино с 11 июля пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий -6

# МЧС # общество # Фотофакт

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