В Жодино с 11 июля пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий

Новости Беларуси. И напоследок хочу обратиться к жителям Жодино. С девятого по 11 июля в городе пройдут комплексные учения по защите населения от чрезвычайных происшествий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Данные мероприятия проходят один раз в семь лет. Аварийные службы в теории и на практике будут ликвидировать последствия ураганов и эвакуироваць людей из торгового центра. А еще проверят систему оповещения, которая в случае опасности сможет предупредить жителей города. Если вы услышите звук сирены, включите тэлевизор или радиоприемник и прослушайте рекомендации спасателей, как вести себя в чрезвычайной ситуации.