Прямой эфир

Захаров: ВСУ запустили БПЛА с двигателем размером с мотор авто

06 октября 2025 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захаров: ВСУ запустили БПЛА с двигателем размером с мотор авто-0

Глава администрации Енакиева Сергей Захаров заявил, что ВСУ задействуют большие дроны самолетного типа для нанесения ударов по прифронтовым городам. Об этом пишет РИА Новости.

Одно из этих транспортных средств было оснащено двигателем весом около 300 кг, сравнимым по размерам с автомобильным, что указывает на его высокую грузоподъемность и потенциальную опасность.

По словам Захарова, в результате атаки были разрушения, жертвы. Он отметил, что украинские военнослужащие продолжают применять широкий спектр вооружений, включая ствольную артиллерию и кассетные боеприпасы, атакуя гражданскую инфраструктуру.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Итальянец Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана по футболу
06 октября 2025 13:57

Итальянец Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана по футболу

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета
06 октября 2025 12:48

Нобелевская премия по медицине присуждена ученым за исследования иммунитета

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в способствовании началу СВО
06 октября 2025 12:29

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в способствовании началу СВО