Глава администрации Енакиева Сергей Захаров заявил, что ВСУ задействуют большие дроны самолетного типа для нанесения ударов по прифронтовым городам. Об этом пишет РИА Новости.

Одно из этих транспортных средств было оснащено двигателем весом около 300 кг, сравнимым по размерам с автомобильным, что указывает на его высокую грузоподъемность и потенциальную опасность.

По словам Захарова, в результате атаки были разрушения, жертвы. Он отметил, что украинские военнослужащие продолжают применять широкий спектр вооружений, включая ствольную артиллерию и кассетные боеприпасы, атакуя гражданскую инфраструктуру.

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