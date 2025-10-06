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Этому храму 160 лет! Рассказываем, чем уникальна церковь святых бессребреников Космы и Дамиана в Вишнево

06 октября 2025 14:22
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Сегодня отправляемся в удивительный паломник-тур в агрогородке Вишнево. Сказочно красивая территория, где протекает река Ольшанка, рай на земле, который дарит мир в душе. Церковь святых бессребреников Космы и Дамиана в 2025 году отмечает 160-летие, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. За это время она стала кораблем спасения и маяком для многих поколений белорусов.

Этому храму 160 лет! Рассказываем, чем уникальна церковь святых бессребреников Космы и Дамиана в Вишнево-2

Александр Чурило, протоиерей, настоятель церкви святых бессребреников Космы и Дамиана:
В середине XIX века, после отмены крепостного права, здесь было принято решение построить храм для крестьян, потому что в то время крестьяне были без храмов в Вишнево. Они все ездили молиться в деревню Словенск, священник из храма деревни Словенск принял решение, что нужно здесь основать приход. После того как начальником западных земель был назначен Муравьев Михаил Николаевич, он проехал с инспекцией эти земли, написал докладную записку императору, что нам срочно здесь нужно строить православные храмы для крестьян, чтобы сохранить западные земли Российской империи. Эти храмы, когда строили, их так и называют в народе – муравьевки, начало строительства – 1863 год, завершили в 1865 году.

Этому храму 160 лет! Рассказываем, чем уникальна церковь святых бессребреников Космы и Дамиана в Вишнево-4

Ретроспективно-русский стиль выглядит нарядно и эффектно. Обратите внимание на выразительную кладку. Все материалы были местные. Жители активно участвовали в стройке долгожданной святыни. Бутовый камень украшен гранитным щебнем. В народе его называют изюмом. И, правда, есть в этом свой шарм и изюминка.

Александр Чурило:
Этот храм пережил две войны: Первую мировую, Великую Отечественную вону. Первая мировая война – здесь стоял фронт два года. Даже семья священника была эвакуирована, во время боевых действий служб не было, но когда было затишье, здесь богослужения все равно проходили. Храм практически не закрывался никогда.

Преображение церкви началось 10 лет назад благодаря уроженцу Вишнево, меценату Костюченко Сергею Александровичу. Реставрацию провели с размахом снаружи и внутри. Православная жемчужинка засияла. Построили котельную, церковную лавку, просторную беседку, превратили территорию в ботанический сад. В доме божьем царит благодать и гармония.

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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