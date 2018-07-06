«Получал систематические взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию». Подробности коррупционного скандала в Браславе

Новости Беларуси. В Браславе задержан председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновника и его супругу подозревают в превышении власти и получении взяток.

По данным правоохранителей, «вознаграждение» уже бывший руководитель брал за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, причем на протяжении длительного времени. Кроме того, председатель райисполкома подозревается в присвоении части выплаченных премий работникам исполкома.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Сотрудниками ГУБОП задержан председатель Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 по май 2018 года получал систематические взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконных вознаграждений составила не менее 27 тысяч евро.

Председатель раисполкома действовал при пособничестве своей супруги, которая также работала начальником отдела экономики в Брасловской раисполкоме. Она также задержана.

Также в МВД сообщили о задержании заместителя председателя Браславского райисполкома. За решение вопросов, входящих в его компетенцию, за два последних года он получил порядка 6 тысяч евро. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.