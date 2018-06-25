КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему в сфере здравоохранения

За систематическое получение взяток задержан ряд так называемых медицинских функционеров. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров – за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак – за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и проведения закупок. Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тысяч долларов, а отдельным должностным лицам – до 350 тысяч долларов за раз.