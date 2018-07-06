Скидка на отопление и новые тарифы на электроэнергию: в Беларуси меняют порядок расчета за услуги ЖКХ

Новости Беларуси. Введение большинства новелл связано с необходимостью более бережного отношения к природным ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство изменений уже вступили в силу. С началом июля по-новому будем платить за некоторые услуги ЖКХ. Одна из новелл, которая коснется многих белорусов – это скидки на отопление. Поощрят таким образом тех, кто решится установить счетчики. В новых домах они есть по определению, а вот остальным за приобретение прибора предлагают скидку на тепло – 10 %. Срок действия ее 3 года.

Направлены меры, понятно, на то, чтобы стимулировать белорусов к бережливости. И справедливому расчету за услуги, сколько получил тепла – столько оплати. Такими счетчиками оборудовано сейчас чуть более 10 % многоквартирного жилого фонда. Цифра небольшая.

Отстают, конечно, жители старой застройки. А плюс ко всему не все обладатели приборов индивидуального учета реально ими пользуются. Владельцам счетчиков, которые так и не решились до сих пор по ним платить – скидку тоже предоставят на тот же срок, но 5 %. Хорошая новость для обладателей электрических бойлеров. Правда, коснется новшество тех, у кого нет центрального горячего водо- и газоснабжения. Понятно, за счет частого использования бойлера уложиться в норматив не получается. Ряд изменений ждет дачников.

Гортензии, розы, лилии... Пестрый палисадник – дачная гордость Евгении Станиславовны. За городом преподаватель на пенсии проводит все лето. Вот только отголоски дачного сезона настигают и в Минске. Весь год.

Многие пользуются своими участками в сезон – а в холода там даже не появляются. А между тем за вывоз мусора платить приходится круглый год. Теперь эту услугу можно приостановить на срок до 6 месяцев.

Наталья Герасимчук, начальник отдела по работе с клиентами государственного предприятия «Экоспецтранс»:

Человек должен подтвердить факт того, что в доме никто не прописан, то есть взять справку в сельском совете и обратится в организацию, которая занимается вывозом мусора, то есть на сегодняшний день это предприятие «Экоспецтранс». Обратная связь пошла, особенно это касается категории пенсионеров, потому что копейку считать они умеют, и люди воспринимают адекватно. Когда советую, что надо сделать, каждый старается взять справку и предоставить вовремя документы. Это все-таки экономия бюджета. По новым правилам теперь будут возвращать деньги, если вы за услугу переплатили.

Жанна Попучеева, начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Гражданин, который излишне оплатил сумму, может обратиться в организацию, которая осуществляет учет расчета или начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с заявлением, подтверждающим платежным документом и документом, удостоверяющим личность. Ему эта сумма будет возвращена. В настоящее время было предусмотрено только зачисление излишне-уплаченных сумм в счет будущих платежей.