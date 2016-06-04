Почему на отдых в Браслав едут жители Крыма и американские дипломаты

Новости Беларуси. Отдых на Браславских озерах – один из лидеров в топе белорусских вариантов для путешествий. А первые выходные лета, безусловно, повод, чтобы задуматься, как же его провести. Уже известно, что более 70% путевок, например, в санатории нашей страны распроданы. И надо сказать, что в крае с самым большим количеством озер ждут рекордного количества туристов.

Когда отдых не за горами, то и белорусское море по колено. Нарочанский край, Браславский – «жемчужины» на географической карте и место для туристического паломничества. Пока белорусы планируют отпуск на заморских берегах, в Беларусь приезжают на отдых жители морских государств.

Алла Жигадло, отдыхающая (Россия, Крым):

Отдохнуть здесь можно прекрасно, не хуже, чем на море. На море бывает очень жарко, не каждый может перенести жару, а здесь вечером прохладно, утречком прохладно, только днем жара. В таком возрасте, как я, лучше на озерах отдыхать, чем на море.

В Браславе живут около 10 тысяч человек, а летом в два раза больше. В прошлом году этот край посетили 20 тысяч туристов, из них 2500 – иностранцы. В основном, из Латвии, Литвы, России, Армении, Польши, а еще Нидерландов и Бельгии.

Нина Пучинская, председатель Браславского районного Совета депутатов:

Появились зонтики из тростника, появилась дорожка, ведущая к озеру, открывается кафе «Пляж», благоустраивается территория.

Туризм здесь развивают за счет частных инвестиций. В самом центре Браслава в отреставрированном здании начала 20 века появилась новая гостиница. Здесь и отель с бунгало, и собственный песчаный пляж и баня на берегу – все как на престижных курортах.

Местные власти подготовили и активную программу на лето: оригинальные фестивали с национальным колоритом для тех кто постарше, а для молодежи – музыкально-спортивный формат. Для любителей природы предложат увлекательную рыбалку и даже фотосафари на бобра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.