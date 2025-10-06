Зеленский предложил обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Лидер Украины Владимир Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето Венгрии, блокирующее процесс. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что Украина станет членом союза независимо от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в замедлении интеграции.

«Украина будет в Евросоюзе с (премьером Венгрии – прим. ред.) Орбаном или без... Изменение процедуры – это значит найти путь, как без... Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине», – сказал он.

При этом он добавил, что Украина и ЕС обсуждают два варианта: либо пересмотр правил голосования, либо усиление давления на Венгрию. Орбан подтвердил на саммите ЕС, что он не поддерживает вступление Украины, сославшись на результаты опроса, согласно которым большинство венгров выступили против этого.

Ранее Украина и Молдова получили статус кандидатов, что было воспринято как символическая поддержка. Однако ряд стран, включая Польшу и Венгрию, продолжают выступать против членства Киева, ссылаясь на исторические и политические причины.

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