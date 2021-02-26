Александр Лукашенко – тренерам и спортсменам: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. И тренерам, и спортсменам вот просто хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А мы должны показать, что мы тоже люди и что мы можем. Поэтому, как здесь было сказано, Олимпийские игры – особое. И давайте сплотимся и покажем, что мы имеем право людзьмі звацца.