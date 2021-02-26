Александр Лукашенко – тренерам и спортсменам: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно

Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.
Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. И тренерам, и спортсменам вот просто хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А мы должны показать, что мы тоже люди и что мы можем. Поэтому, как здесь было сказано, Олимпийские игры – особое. И давайте сплотимся и покажем, что мы имеем право людзьмі звацца.