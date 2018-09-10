Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума

Новости Беларуси. Беларусь готова к активному участию в исследовании космоса. Об этом 10 сентября шла речь на 31-м Международном конгрессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна принимает его впервые. Однако Беларусь нельзя назвать новичком в освоении космических технологий. За очень короткий срок – чуть более 10 лет – сделан огромный шаг в освоении околоземной орбиты, среди вращающихся вокруг планеты спутников есть и белорусские. Так что наша страна – полноценный участник космического клуба. Впрочем, и до этого момента наши земляки покоряли невесомость, становились пионерами освоения космоса в составе международных проектов. Открывая конгресс в Минске, Президент Александр Лукашенко говорил о космических проектах, в которых Беларусь готова активно участвовать. Корреспондент Ольга Коршун продолжит тему.

Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер и десятки журналистов – все в ожидании покорителей Вселенной. Они, как и положено настоящим звездам, задерживаются. Градус нетерпения зашкаливает. Еще бы! Тех, кто видел мир буквально с другой стороны, можно пересчитать по пальцам. А сегодня они встретились на белорусской земле.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня в Минске до настоящей звезды буквально рукой подать. Вот наш знаменитый космонавт, Петр Климук. А вообще сегодня в Минск приехали более 90 покорителей из разных стран и времен. Минску за такой космический слет пришлось буквально побороться.

О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким Одним из первых на конгресс прибывает Олег Новицкий. На орбите наш земляк бывал уже дважды, но даже в космосе его заметно тянет на Землю. Еще раз увидеть мир с этой стороны готовится в 2020 году. Как раз неземные планы космонавт планирует обсудить в Минске с коллегами по работе.

Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс дает возможность пообщаться с коллегами» В кулуарах этот конгресс журналисты назвали встречей космических выпускников. Вот и Сергей Крикалев встретил в Беларуси напарников по освоению Вселенной. Российский космонавт суммарно провел на орбите около 2 лет. Это мировой рекорд. В Минске планирует провести всего несколько дней, но и за это время постарается решить по-настоящему глобальные вопросы.

Сергей Крикалев, космонавт, директор Роскосмоса по пилотируемым проектам (Россия):

Многие из космонавтов, астронавтов, которые возвращаются из космических полетов, всегда говорят о хрупкости нашей земли, о том, что ее надо беречь. Потому что ты видишь, особенно глядя на горизонт, что та атмосфера, которая нас прикрывает – она совсем тоненькая. Если мы будем загрязнять атмосферу, сами себе создавать проблемы, мы будем иметь эти проблемы не только в том месте, где создаем, эта проблема будет распространяться и дальше.

Экология – одно из направлений работы Ассоциации участников космических полетов, которую основали в 1985 году. Она объединяет более 400 человек, каждый из которых совершил хотя бы один полет в космос. Проще говоря, это профессиональное объединение космонавтов. В 2017 году звездный десант практически таким же составом приземлился в Тулузе. Там же решили, что следующим местом его дислокации станет Минск.

Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:

Если посмотреть на количество стран, которые участвуют в освоении космоса, их уже 38. Мы видим, что прогресс в освоении космоса будет продолжаться. Бонни Данбар: «Я в Минске была полгода назад, и меня впечатлила ваша Академия наук»

Инициативу проведения такой встречи на белорусской земле поддержал Президент. Сегодня Александр Лукашенко приветствовал участников международного конгресса. Глава государства отметил: это по-настоящему уникальная встреча, которая принесет пользу не только Беларуси, но и всему миру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Направляясь сюда, к вам на это большое собрание, я подумал о том, что еще, наверное, никогда не только в этом зале, но и в городе-герое Минске не было столько героев (подробнее здесь).

Своими глазами космос видели чуть более полутысячи человек – даже по земным меркам это немного. Среди покорителей Вселенной и белорусы. Владимир Коваленок трижды побывал на орбите. Журналисты наперебой интересуются, как стать космонавтом в наше время. Ответ прост и понятен.

Надо захотеть просто, и все. Самая простая задача – захотеть. Пока что космосом интересуются.

А чтобы узнать последние новости из космоса, на связь с Минском выходит экипаж экспедиций 55-56. На МКС они находятся с конца марта. В составе – представители России, США и Германии. Обращение звучит на трех языках. И совсем не случайно в космосе слышна белорусская речь.

Олег Артемьев, бортинженер (Россия):

Ад імя экспедыцыі экіпажу 55-56 мы жадаем вам удачы і ўсяго найлепшага ў паспяховым правядзенні 31-га Міжнароднага кангрэсу. Добавляю, что родственно связан с Беларусью. Мой папа, Артемьев Герман Алексеевич, родился в поселке Витебской области и сейчас вместе с моей мамой проживает в Витебске. Жена моя тоже родилась в Беларуси, в городе Барановичи. Вас нигде так не примут, как в Беларуси – добрее народа и страны на свете нет.

Это далеко не последнее белорусское слово в космосе. Освоение Вселенной наши ученые начали еще в советское время. Они активно участвовали в проектировании аппаратуры и создании новых материалов. После обретения независимости с этого пути не свернули, хотя были определенные сложности: отрасль требует значительных финансовых и человеческих ресурсов. В 2012 году Беларусь запустила первый космический аппарат. С тех пор наша страна вошла в престижный пул космических держав. Сейчас идет работа над созданием второго спутника, а белорусские ученые планируют участвовать в освоении Марса и Луны. За такими технологиями не то что будущее, а уже настоящее.

Александр Лукашенко:

Мне приходилось принимать решения по развитию космической отрасли в Беларуси и скажу прямо: если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Мы не ошиблись потому, что, как я уже сказал, весь мир объединяет свои усилия в освоении космоса. Это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию других отраслей, росту национальных экономик (подробнее здесь).

В Беларуси участники конгресса намерены сверить общие направления в освоении Вселенной. Космонавты, которые недавно вернулись на Землю, поделятся последними новостями с астрономической передовой. Обсудят и виды землян на дальний космос. Пока это самая неизведанная область, но участники намерены общими усилиями открыть и эту страницу нашей истории.

Ян Ливэй, космонавт (Китай):

Все страны продвинулись на пути освоения космоса. Некоторые достигли большего, некоторые лишь начинают, но все государства сотрудничают. Наша общая цель – развиваться в этом направлении и узнавать невиданный доныне мир космоса.

Джон Филлипс, астронавт (США):

Это мой первый визит в Минск. Город чистый, современный, крайне дружелюбные люди. Я надеюсь, что эта встреча еще больше расскажет о Беларуси и привлечет внимание к космической теме специалистов из разных стран.

Во время космического конгресса Президенту подарили картину Алексея Леонова Легенды мировой космонавтики проведут в Минске несколько дней. Чтобы эта встреча осталась в истории, участники конгресса решили вручить Президенту необычный подарок: картину Алексея Леонова, первого человека, побывавшего в открытом космосе. Кстати, на полотне вполне земной пейзаж. Но именно такие виды остаются в памяти и в сердце космонавтов.

Петр Климук: Только побывав в космосе понимаешь, что самое дорогое для человека – это Земля и место, где он родился – малая родина. Позвольте, уважаемый Александр Григорьевич, от всех участников конгресса вручить вам эту картину и большое спасибо.

Александр Лукашенко:

Таким образом Алексей Архипович присутствует среди нас. И я попрошу прежде, чем эта картина переместится через дорогу в наш Дворец Независимости (это подарок всему белорусскому народу), чтобы эта картина была здесь и напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно…