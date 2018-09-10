Более 80 легендарных космонавтов прибыли в Минск на международный космический конгресс

Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации космических полетов стартует 10 сентября в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран. Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн

Самые масштабные делегации представляет Россия и США. Среди приглашенных такие легендарные личности, первая женщина, вышедшая в открытый космос, Светлана Савицкая, экс-рекордсмен по пребыванию в открытом космосе Сергей Крикалев, легендарный космонавт Виктор Савиных, американский астронавт Скотт Келли, ставший первым американцем, совершившим годовой полет в космос, первый китайский космонавт Ян Ливэй. Проведение конгресса в нашей стране важно для развития международного сотрудничества.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Наша страна заявила себя в мире как космическая держава. У нас есть спутник, дистанционное зондирование Земли, спутник связи, мы готовим новый спутник. В Беларуси производятся новейшие приборы для спутниковой системы. У нас целый ряд предприятий, готовятся кадры. То есть по всем параметрам мы доказали, то Беларусь достойна принимать такой конгресс.