Космонавт Пётр Климук стал почётным членом Академии наук Беларуси

Новости Беларуси. Признание заслуг. Уроженец Беларуси, космонавт Пётр Климук стал почётным членом Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 июля в торжественной обстановке известному летчику вручили диплом и нагрудный знак. На протяжении долгих лет он тесно сотрудничает с нашими учёными в области космических технологий. На счету Климука три полёта в космос, где, в общей сложности, он провёл 78 дней.

Пётр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза: Это почётный диплом. Он для меня очень многое означает. Я сам белорус и стать почетным академиком Белорусской академии наук – это, конечно, очень почетно. Это высокая честь.

Затронули на встрече и тему подготовки к 31 Международному космическому конгрессу. В Минск приедут космонавты и астронавты примерно из 40 стран. Всего участие примет около 500 человек. Большинство – зарубежные гости.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Конечно, для Беларуси – это крупнейшее событие мирового масштаба, 31 конгресс космонавтов. К нам приедут космонавты и астронавты со всего мира. Уже многие зарегистрировались на сайте, подтвердили свой приезд. Мы готовим большую программу.

Кроме участников космических полётов, в Беларусь также приедут и представители национальных космических агентств.