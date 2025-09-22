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Израиль отверг возможность создания палестинского государства

22 сентября 2025 07:22
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Израиль отверг идею о создании палестинского государства. Заявление сделал премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль отверг возможность создания палестинского государства-2

Биньямин Нетаньяху резко прокомментировал недавние решения о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией. Политик отметил, что годами противостоял колоссальному давлению и готов продолжить этот путь. Международное сообщество получит соответствующую реакцию Израиля в ближайшие дни. 

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # Израиль # Палестина-Израиль

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