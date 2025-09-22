Израиль отверг возможность создания палестинского государства

Израиль отверг идею о создании палестинского государства. Заявление сделал премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль отверг идею о создании палестинского государства. Заявление сделал премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биньямин Нетаньяху резко прокомментировал недавние решения о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией. Политик отметил, что годами противостоял колоссальному давлению и готов продолжить этот путь. Международное сообщество получит соответствующую реакцию Израиля в ближайшие дни.